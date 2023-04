Campo Nomadi Mirandola, Donati (Pd): “Propaganda di bassa lega, il problema non si risolve così”

MIRANDOLA – “Propaganda di bassa lega, il problema non si risolve così”. E’ il commento che arriva da Francesca Donati, consigliera comunale del Pd, riguardo l’operazione di chiusura del campo nomadi che si trovava sulla Statale Nord, all’ingresso della città.

Scrive la consigliera di opposizione su Facebook:

Parlare dello sgombero di persone, e sottolineo persone, come di una Liberazione è agghiacciante. Tra l’altro sono mirandolesi e il problema non si risolve semplicemente nascondendoli dentro case pagate, peraltro, dalla collettività ma si risolve rispettato la cultura degli altri e con un progetto di integrazione non di assimilazione. Se non si attua un inserimento lavorativo, ad esempio, come faranno a pagare le utenze? Io non capisco come la gente si possa far abbindolare da questa propaganda di bassa lega: scusate il gioco di parole che pensa che qualche festa di piazza possa risolvere tutti i problemi