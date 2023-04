Esternalizzazione nido “Il paese dei balocchi”, Sinistra Civica per Mirandola: “Mirandolexit sulla pelle delle educatrici”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Sinistra Civica per Mirandola interviene sul tema relativo all‘esternalizzazione del nido di Mirandola “Il paese dei balocchi”:

“L’8 giugno 2022 Sinistra Civica per Mirandola si chiedeva quanto sarebbe costato il Mirandolaexit in termini di qualità e quantità dei servizi erogati alla cittadinanza. Il 23 giugno 2022 ci chiedevamo quali sarebbero state le scelte politiche della Giunta Greco in merito ala gestione dei nidi. Le risposte arrivano dalla nota della FP CGIL del 4 aprile: il Mirandolaexit si fa (per iniziare) sulla pelle delle educatrici del nido “Il paese dei balocchi”, che passerà dalla gestione pubblica ad una esternalizzazione (che è una privatizzazione nei fatti). Il Sindaco Greco a maggio 2022 aveva “rimpallato” la responsabilità politica all’UCMAN.

Oggi UCMAN è stata esclusa dai giochi e la responsabilità è solo ed esclusivamente di questa Giunta che per coprire la mancanza di personale, condizione anch’essa conseguente all’uscita dall’unione (benché ci si giustifichi dietro alla necessaria sostituzione di alcuni pensionamenti) deve assumerne di nuovo. Se da una parte l’attivazione di concorsi pubblici non può che essere una buona notizia, dobbiamo tutti essere consapevoli che quei 20 nuovi posti “in ufficio” saranno istituiti in parte con buona pace delle educatrici che attendevano da anni di essere stabilizzate. Invece perderanno il proprio posto di lavoro o nella “migliore” delle ipotesi continueranno a lavorare in condizioni contrattuali ed economiche decisamente più disagevoli… del resto devono solo accudire i nostri figli!

Come Sinistra Civica per Mirandola pretendiamo che un’amministrazione ponga le basi per maggiori investimenti sui servizi alla persona, specie uno così importante per le famiglie e la cittadinanza, tutelando al meglio delle possibilità le condizioni di lavoro dei propri dipendenti”.