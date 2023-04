Fa freddo, ma non è troppo rispetto al passato. L’Osservatorio geofisico fa il punto su aprile

Questi giorni di metà aprile ci appaiono freschi per non dire freddi, ma quanto sono anomali o strani per la stagione?

Abbiamo spulciato i dati ed elaborato alcune statistiche della seconda decade attualmente in corso

Ecco cosa abbiamo trovato per le nostre due stazioni dell’Osservatorio, in centro storico a Modena, e per Modena Campus, il cui sensore misura in periferia e a 2 metri dal suolo.

Temperatura media in Osservatorio: 13.1°C

Temperatura media a Modena campus DIEF: 12.9°C.

Sorpresa, basta andare a soli due anni fa e troviamo una seconda decade di aprile decisamente più fredda. Nel 2021 il periodo 11-20 aprile segnò una media di 10.8°C in Osservatorio e 9.3°C a Modena Campus.

Certo, siamo sotto la media, per l’Osservatorio in questo periodo ci aspetteremmo dalla climatologia mediamente 13.8°C, ma il periodo a guardare le statistiche vede una climatologia veramente estrema e comunque nell’immagine dell’andamento delle temperature del 2023 notate che prevalgono da inizio anno i periodo sopra la media, soprattutto in febbraio e marzo.