Lutto a Bomporto per la scomparsa del dottor Antonio Patti

BOMPORTO – Lutto a Bomporto per la scomparsa del dottor Antonio Patti. Come medico di base è stato punto di riferimento per tanti cittadini e cittadine a Solara. A dare la notizia sui social è stata la farmacia Mantecchini, che scrive: “l giorno 26 aprile 2023 è mancato all’affetto dei suoi cari il Dott. Antonio Patti. La dott.ssa Sandra Mantecchini, tutti i collaboratori della farmacia di Solara e i pazienti che ha seguito negli anni in cui ha svolto la professione di medico nella nostra comunità lo ricordano con affetto”.

Il dottor Patti è deceduto all’età di 71 anni. Originario di Agrigento, aveva lavorato anche nel bolognese, dove è stato seppellito. Appena tre anni fa era andato in pensione.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: