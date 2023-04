Mirandola, contributi per 316 famiglie per l’acquisto di libri di testo

MIRANDOLA – Contributi per le famiglie mirandolesi in sostegno all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/23. Facendo fronte alle richieste in costante aumento, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha deliberato un ampliamento del fondo dedicato pari a 10.000€, per un monte di risorse complessivo stanziato per Mirandola pari a 45.522€. Sono 316 – spiega in una nota stampa il Comune di Mirandola – i nuclei famigliari ad aver avuto accesso a tale contributo, suddivisi in 222 richieste relative alla prima fascia ISEE e le restanti 94 relative alla seconda fascia ISEE. Le domande di richiesta di accesso al contributo sono state presentate nei primi due mesi dell’anno scolastico in corso, ed hanno riguardato gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

“Esprimo piena soddisfazione per l’ampliamento del fondo dedicato all’acquisto dei testi scolastici: una preziosa risorsa per centinaia di famiglie della nostra comunità – ha commentato con soddisfazione l’assessora Marina Marchi – Si tratta di un supporto, che permette di ridurre le differenze, ed allo stesso tempo dare un sostegno concreto a chi lo necessita, potenziando ulteriormente l’offerta del nostro territorio”.

