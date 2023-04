Mirandola, novità ai vertici di B. Braun: costituito il Country Board Italy

Il Leadership Team Italiano del Gruppo B. Braun, una delle maggiori aziende al mondo nello sviluppo, produzione e distribuzione di tecnologie e dispositivi medici, si rinnova diventando Country Board Italy e Klaus D. Pannes ne assume il ruolo di Chairman.

Il Country Board Italy è la struttura di management che, con strategie condivise e logiche integrate, guida le aziende del Gruppo per rafforzare la crescita in Italia.

I manager che lo costituiscono, provenienti da posizioni di vertice nelle aziende del Gruppo in Italia e all’estero sono Klaus D. Pannes, Chairman ed Amministratore Delegato, responsabile per il Marketing & Sales, Oliviero Pelosini, Amministratore Delegato e CFO, responsabile per i Servizi Centrali e Alexander Ehm, Amministratore Delegato responsabile per Operations, R&D, Regulatory Affairs e Qualità.

Alexander Ehm, successore di Francesco Benatti presso la sede di B. Braun Avitum Italy SpA a Mirandola, ricopre inoltre la posizione di Head of CoE (Centre of Excellence) Renal & WOC (Wound, Ostomy e Continence) Consumables e in questo ruolo ha responsabilità anche per le sedi produttive di B-Pack a Nibbia (NO), St. Jean de Luz e Nogent in Francia, Sligo in Irlanda, e Gyoengyoes in Ungheria, oltre che per le attività produttive e di Ricerca&Sviluppo di B. Braun Avitum Italy SpA.

Questa nuova organizzazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di integrazione iniziato nel 2020 tra le aziende del Gruppo B. Braun in Italia. Grazie ad un approccio che vede tutte le società guidate da un unico management, verrà consolidata la collaborazione tra i diversi siti italiani, massimizzando sinergie ed efficienze.

B. Braun in Italia

Il Gruppo B. Braun, che ha sede centrale in Germania, opera in Italia – prima tra le filiali estere – da più di cento anni. Sono quattro le società del Gruppo in Italia, per un totale di oltre 700 professionisti ed un fatturato annuo di 300 milioni di Euro: B. Braun Milano S.p.A., dedicata a prodotti e servizi per l’anestesia, medicina intensiva, nutrizione artificiale, terapia infusionale, chirurgia, cardiologia, medicina generale, assistenza domiciliare, medicina dentale e veterinaria; B. Braun Avitum Italy S.p.A., con servizi e impianti produttivi nel distretto di Mirandola focalizzati sulla dialisi, aferesi e nutrizione parenterale; ATS Italia, che offre servizi avanzati di manutenzione per la chirurgia e B-Pack S.p.A., leader nella produzione di packaging primari e secondari nel settore medicale e alimentare.

