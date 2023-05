Allerta meteo per piene dei fiumi e dei corsi minori

Allerta per piene di fiumi e dei corsi minori sul territorio dell’Emilia-Romagna. L’allerta, valida dalle 00:00 di oggi, 2 maggio 2023, fino alle 00:00 di domani, 3 maggio 2023 è di colore arancione per piene dei fiumi per le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; arancione per frane e piene dei corsi minori per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Allerta gialla per piene dei fiumi, invece, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna e per frane e piene dei corsi minori per le province di Piacenza e Parma; per vento per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Nella giornata di oggi, martedì 2 maggio, una perturbazione apporterà precipitazioni diffuse sulla regione, che risulteranno elevate e localmente anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-orientale della regione. Si potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2 sul settore centro-orientale e soglia 1 sul settore centro-occidentale. Sono previsti anche rinforzi di ventilazione da nord /est fino a burrasca moderata ( 62-74 Km/h) sulle aree di crinale appenninico centro-occidentali.