Calcio a 5, il Modena Cavezzo conquista la Serie A2 Elite

Il Modena Cavezzo Futsal conquista la Serie A2 Elite di calcio a 5: dopo il successo per 3-1, davanti al proprio pubblico, nella gara di andata, infatti, la formazione modenese supera la Cormar Reggio Calabria anche al ritorno, questa volta con il punteggio di 4-3, guadagnandosi in questo modo l’accesso alla Serie A2 Elite. A bersaglio per il Modena Cavezzo nella gara di ritorno Dudù Costa e Barbieri, autori di una doppietta a testa.

