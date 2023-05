Inaugurazione con tanti bimbi e bimbe per la pista di educazione stradale a San Prospero

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – Inaugurazione con tanti bimbi e bimbe per la pista di educazione stradale a San Prospero. Taglio del nastro domenica con più di 300 persone per la piattaforma fortemente voluta dalla Polizia Locale Area Nord. Il nuovo spazio di via Viazza è stato dedicato a Fabio Cavazzuti, giovane del paese che perse la vita in un incidente stradale nella primavera dello scorso anno.

La pista di educazione stradale sarà a disposizione degli studenti del territorio, delle associazioni, delle famiglie e di tutti coloro che se ne vorranno avvalere, per rappresentare anche un luogo di aggregazione sociale. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale presso l’intera cittadinanza, integrando il percorso di educazione stradale coordinato dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, da anni attivo nelle scuole.

Cosa trovano bimbi e bimbe nella pista di via Viazza ? Un circuito di circa mezzo chilometro in cui sono riprodotti gli incroci, le strisce pedonali, la rotatoria, parcheggi riservati, i sensi unici, in cui i piccoli devono decidere come applicare le regole della circolazione che hanno imparato a scuola mettendole in pratica in un contesto di massima sicurezza. Lo spazio di potrà percorrere in bicicletta o in monopattino.

Il progetto è stato realizzato in 5 mesi ed è costato circa 150mila euro, dei quali 35mila finanziati dalla Regione, 60mila da diversi sponsor e la parte restante dal Comune di San Prospero.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: