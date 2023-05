Maltempo e allerta rossa, il Comune di San Felice: “Verificare pulizia dei fossi”

SAN FELICE SUL PANARO – In vista delle nuove piogge previste nei prossimi giorni (in particolare per domani, martedì 16 maggio, è stata diramata un’allerta rossa per piene dei fiumi anche per il territorio della Bassa modenese), il Comune di San Felice ricorda l’importanza della pulizia dei fossi:

“Viste l’emergenza maltempo e le previsioni di ulteriori, intense piogge per i prossimi giorni, le istituzioni sono allertate e pronte a intervenire. Il Comune di San Felice sul Panaro ricorda ai cittadini (proprietari/affittuari o comunque detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere) di verificare che i fossi presenti sul territorio comunale siano liberi da ostacoli, ben puliti e con la giusta pendenza per favorire il regolare deflusso delle acque in esubero. L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione di tutti, tenuto conto del momento di emergenza: con i terreni saturi d’acqua, la pulizia dei fossi diventa fondamentale. Si ricorda infine che lo scorso 8 maggio il Comune ha emanato una ordinanza che prevede obblighi specifici da ottemperare, disponibile al seguente link: https://www.comunesanfelice.net/…/2023/05/Fossi_pdf.pdf “.







