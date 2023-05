Nascondevano in un appartamento oltre 18 kg di hashish, arrestati per spaccio

MODENA – La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 42 e 35 anni, residenti in provincia di Modena, gravemente indiziati del reato di detenzione a fini di spaccio di hashish.

In particolare, lo scorso 27 aprile, la Squadra Mobile, con l’ausilio della Squadra Volante, ha sottoposto a controllo, in zona Madonnina, a Modena, un’auto con a bordo l’uomo di 35 anni, mentre usciva frettolosamente dal cortile di un’abitazione posta sotto osservazione dagli agenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 56 grammi di hashish e delle chiavi di un appartamento. Gli agenti hanno, quindi, immediatamente proceduto a perquisire l’appartamento, trovando all’interno l’uomo di 42 anni.

In occasione della perquisizione dell’uomo e dell’appartamento stesso, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno di un frigorifero e di un vano caldaia, oltre 18 kg di hashish, suddivisi in numerosi panetti ed ovuli, nonchè denaro per un valore di 57.140 euro. E’ stato, inoltre, ritrovato e sequestrato dagli agenti un appunto manoscritto su cui erano annotati importi relativi a somme di denaro contabilizzate pari ad un importo complessivo di oltre 336.000 euro, riferibili, secondo gli inquirenti, al ricavato derivante da pregresse cessioni di stupefacenti.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: