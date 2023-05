Passa la piena del Secchia a Concordia, ponte San Giovanni resta aperto

CONCORDIA – Alle ore 8:45 di giovedì 4 maggio il livello idrometrico del Secchia al ponte di Concordia è di 10,25 metri. Il passaggio della piena a Concordia sta raggiungendo il suo massimo e in giornata inizierà il deflusso favorito dalla capacità del fiume Po di accogliere le acque in transito. È possibile seguire l’evoluzione in tempo reale della piena osservando il livello idrometrico del Secchia al link http://tiny.cc/qtr6vz. I tecnici di AIPO e i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile fin dalla giornata di ieri stanno monitorando in via precauzionale le arginature, e al momento non si riscontrano particolari criticità. Il monitoraggio proseguirà per tutta la giornata e fino al completo transito della piena. Il ponte di San Giovanni sul fiume Secchia resta aperto (questi gli ultimi aggiornamenti sugli altri ponti sul Secchia e sul Panaro nel modenese). L’allerta meteo arancione per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori è in vigore fino alle ore 12:00 del 4 maggio 2023.

