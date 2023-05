SOS Dislessia amplia la rete, il 25 maggio apre il nuovo centro a Modena

MODENA- Si ampliano i servizi della rete dei centri SOS Dislessia in Italia. Il 25 maggio a Modena, SOS DISLESSIA cambia veste e apre un nuovo centro specializzato con tante novità aggiungendosi alle 16 sedi già attive a livello nazionale. La nuova sede SOS Dislessia di Modena conferma la sua presenza nella rete dei centri di eccellenza che si occupano di prevenzione, valutazione e intervento in ambito neuropsicologico.

Il direttore scientifico è il professore Giacomo Stella che insieme alla sua equipe multidisciplinare composta da psicologi, logopedisti, neuropsichiatra infantile ed educatori, porta avanti l’attività clinica e psicoeducativa.

Nell’occasione della nuova apertura verrà promossa la giornata di formazione clinica “Dyslexia One Day Service”- per la prima volta in Emilia-Romagna- in cui sarà possibile per i clinici del settore assistere e partecipare allo svolgimento di valutazioni neuropsicologiche insieme al prof. Stella e alla sua equipe. Si tratta di una giornata in presenza in cui sarà possibile conoscere sul campo il “metodo Stella” applicato alle valutazioni neuropsicologiche.

Per tutte le informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo formazione@sosdislessia.com.

SOS DISLESSIA

SOS Dislessia è la rete dei centri di eccellenza specializzati in disturbi specifici dell’apprendimento, presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con diverse attività formative ma non solo. SOS Dislessia è nata per rispondere in modo puntuale ed efficace ai bisogni specifici dei DSA erogando servizi di eccellenza ai ragazzi con DSA e alle loro famiglie. Inoltre SOS Dislessia con i suoi eventi formativi è tra le Esperienze di eccellenza inserite nell’Annuario della Formazione in Sanità, la prestigiosa pubblicazione considerata la bibbia dell’offerta formativa dei provider ECM: cioè di tutte quelle realtà accreditate in quanto attive e qualificate nel campo della formazione continua in sanità.

