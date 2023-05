Team FRT Racing 2, primo posto di giornata al Campionato Interregionale per Alessandro Mantia

FINALE EMILIA – Domenica 14 maggio si è svolta la seconda tappa di Campionato Interregionale Lombardia – Piemonte – Liguria presso la pista di Ottobriano (PV). Dopo la pioggia della notte, la pista si è rivelata molto tecnica e non sono mancate le cadute e i colpi di scena.

Risultati team FRT RACING 2

Nelle qualifiche della categoria SM5 Over, Alessandro Mantia ha conquistato il secondo tempo in gara 1 è incappato in una caduta nella terra e ha chiuso in seconda posizione; in gara 2, invece, è partito subito bene e ha chiuso con il primo posto, conquistando anche il primo posto di giornata.

Nella categoria SM4, Dario Cogliano è riuscito a conquistare l’ottavo tempo nelle qualifiche, ma ha faticato nelle due gare; nella prima manche, ha chiuso in quattordicesima posizione e nella seconda è stato costretto al ritiro dopo una scivolata. Assente causa influenza Fabiano Bartoli.

Nelle qualifiche della categorie SM Fast, Mattia Negri ha faticato a trovare il feeling con la pista e, dopo l’undicesimo tempo nelle qualifiche, ha terminato entrambe le manches in dodicesima posizione. In SM AMA, Lorenzo Surace, dopo essere partito dalla decima casella dopo le qualifiche, ha terminato la prima manche in nona posizione e la seconda in undicesima.

Prossimo appuntamento il 4 giugno presso il circuito di Pomposa (FE), con la terza gara di Campionato Italiano.

Foto: FM Photos

