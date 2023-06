Assistenza informatica, continua il supporto del Comune di Modena a Unione del Sorbara e Nonantola

BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO – Gli uffici dell’Unione Comuni del Sorbara e del Comune di Nonantola potranno ancora contare sul servizio di assistenza tecnica e informatica garantito dal Comune di Modena in riferimento ad alcuni programmi di contabilità e gestione finanziaria. È stato rinnovato fino al 2024, infatti, l’accordo che prevede la collaborazione del settore Smart city dell’amministrazione modenese per l’assistenza ordinaria su due software utilizzati per la gestione dell’area economico-finanziaria dell’Unione. Il provvedimento, proposto dall’assessora alla Città smart Ludovica Carla Ferrari, prevede un corrispettivo annuale per il Comune di 8mila euro.

Il servizio offerto in collaborazione consente di continuare a garantire a cittadini e imprese di territori limitrofi uniformità di procedure informatizzate e di servizi telematici. In particolare, il supporto viene fornito telefonicamente agli operatori del Servizio informatico associato dell’Unione al quale fa riferimento anche Nonantola, e riguarda sia gli aggiornamenti periodici dei programmi, al passo con le modifiche normative in tema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, sia l’avvio di procedure necessarie per eliminare eventuali errori, anomalie e malfunzionamenti, tanto nei programmi quanto nei dispositivi elettronici.

L’accordo tra il Comune di Modena e l’Unione Comuni del Sorbara era stato approvato per la prima volta nel 2017, con durata triennale fino al 2019; poi rinnovato per il biennio 2020-2022. In virtù di questa “positiva e proficua esperienza”, come puntualizzato nello schema di accordo, il servizio viene dunque rinnovato per un ulteriore biennio, fino al 31 dicembre 2024.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: