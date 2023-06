Concordia, indennizzi per le attività impattate dai cantieri in centro storico

CONCORDIA – È stato pubblicato dal Comune di Concordia il bando con una dotazione di 25.000 euro per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche che possono avere disagi derivanti dalla prossimità con il cantiere di riqualificazione di via Garibaldi, via Dante Alighieri e piazza Roma.

“È un impegno che l’Amministrazione comunale si era presa nei confronti dei commercianti e delle associazioni di categoria e lo abbiamo mantenuto nella consapevolezza che i lavori sono impattanti – afferma il sindaco di Concordia, Luca Prandini – Si tratta di una iniziativa in continuità con i contributi già concessi alle attività economiche di piazza della Repubblica, via Mazzini e via della Pace impattate dal cantiere per il recupero dell’ex Municipio-Palazzo Corbelli.”

Le imprese partecipanti al bando devono essere ubicate in posizione “frontista – interferente”, ovvero essere situate nell’area del cantiere con accesso e vetrine poste al piano terra, visibili sulla pubblica via e aperte al pubblico.

L’area interessata è stata divisa in tre zone sulla base della distanza dell’attività dal cantiere, a cui corrisponde un diverso indennizzo che può essere di 1.500 €, 1.000 € oppure 500 €. Possono partecipare al bando anche le attività che non hanno presentato domanda per la medesima misura nell’ambito del bando per la concessione di contributi agli esercenti impattati dal cantiere di Palazzo Corbelli, per le quali verranno mantenuti gli stessi criteri di erogazione, sulla base della distanza dell’attività dal cantiere:

Le domande per il riconoscimento del contributo dovranno essere presentate entro giovedì 31 agosto 2023 mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comuneconcordia@cert.comune. concordia.mo.it utilizzando il modulo di domanda disponibile sul sito www.comune.concordia.mo.it . L’indennizzo verrà erogato sulla base di una graduatoria stilata in ordine crescente di distanza dal cantiere e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento fondi.

