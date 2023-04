Concordia, al via i lavori in via Garibaldi e in piazza Roma: come cambia la viabilità

CONCORDIA – Giovedì 27 aprile, a Concordia, prendono il via i due cantieri per la riqualificazione di via Garibaldi e piazza Roma. La prima fase dei cantieri prevede il completo rifacimento dei sottoservizi (fognature, reti gas, acqua, luce e predisposizione fibra) per sostituire condotte e tubature e garantire servizi efficienti per i prossimi anni. Completato il rifacimento dei sottoservizi – rende noto l’Amministrazione comunale di Concordia – inizierà la seconda fase, che prevede i lavori di riqualificazione e rifacimento dell’arredo urbano.

Questi interventi – spiega il Comune – sia per l’accantieramento e il deposito materiali che l’esecuzione dei lavori in sicurezza, richiedono modifiche alla viabilità e alla sosta, che garantiranno comunque il traffico veicolare, seppur con alcune limitazioni. Sarà anche necessario spostare i banchi del mercato contadino e la localizzazione di alcuni banchi del mercato settimanale del venerdì.

Di seguito le modifiche alla viabilità e alla sosta introdotte.

𝐕𝐈𝐀 𝐃𝐀𝐍𝐓𝐄 – Per la sola giornata di giovedì 27 aprile, è istituito in via Dante, nel tratto compreso tra le vie Gramsci e Garibaldi, il divieto di circolazione per tutti i veicoli per consentire le operazioni di accantieramento. – Dalle 17.30 di giovedì 27 aprile e sino al 20 maggio 2023, in via Dante, nel tratto compreso tra le vie Gramsci e Garibaldi, è istituito il divieto di sosta per consentire il restringimento di carreggiata riservando due corsie laterali a senso unico di circolazione in entrambe le direzioni con limite massimo di velocità di 30 km/h.

𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐂𝐇𝐈 𝐃𝐈 𝐕𝐈𝐀 𝐃𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐈́ – A partire da venerdì 28 aprile 2023 i banchi del mercato settimanale del venerdì posizionati in Via Dante saranno collocati in Via Garibaldi nel tratto di strada compreso tra Via Valnemorosa e Via Dante, con conseguente divieto di circolazione e sosta dalle ore 6:30 alle 14:30 di ogni venerdì fino a conclusione lavori.

𝐏𝐈𝐀𝐙𝐙𝐀 𝐑𝐎𝐌𝐀 – Da giovedì 27 aprile e fino al 30 settembre 2023 sono istituiti in Piazza Roma, nel tratto pavimentato in porfido, divieto di transito e sosta.

𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐂𝐇𝐈 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐄𝐃𝐈́ – A partire da martedì 2 maggio 2023 i banchi del mercato contadino del martedì posizionati in Piazza Roma saranno collocati nel parcheggio Tanferri con conseguente istituzione di divieto di sosta in 5 stalli posti nell’angolo sud est del piazzale

𝐈𝐍𝐂𝐑𝐎𝐂𝐈𝐎 𝐕𝐈𝐀 𝐏𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎𝐋𝐀 – Dal 2 al 20 maggio 2023, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione semaforizzata di Via per Mirandola con via Carducci fino al civico 4 è istituito il divieto continuo di accesso a tutti i veicoli nella carreggiata in direzione Mirandola. Contestualmente è istituito un percorso alternativo per i veicoli provenienti da Via per Novi e Piazza della Repubblica e diretti in Via per Mirandola che prevede il transito in Via per San Possidonio con svolta a sinistra in via per Matteotti per reimmettersi in Via per Mirandola.

Sul sito del Comune di Concordia è possibile scaricare le ordinanze della Polizia Locale complete di tutte le informazioni dettagliate sulle modifiche alla viabilità http://tiny.cc/zwf6vz

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: