Controlli nella Bassa, multati tre automobilisti alla guida senza patente

Tre automobilisti multati perchè alla guida senza patente, due denunciati per guida in stato di ebbrezza, 35 veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione, 153 mezzi privi di revisione. Questi gli esiti di maggior rilevanza dei controlli effettuati nel corso del mese di maggio sulle strade della Bassa modenese dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, grazie anche al sistema di varchi installato alla fine dello scorso anno e attivo in tutti i comuni dell’Area Nord.

Per quanto riguarda gli automobilisti alla guida senza patente, nel dettaglio una donna è stata fermata ed è risultato che dal 1995 circolava in auto senza documento di guida, così come un cittadino extracomunitario fermato per un controllo a San Felice, che non l’aveva mai conseguito, Un cittadino mirandolese, invece, continuava a circolare in auto nonostante la patente sospesa da più di 20 anni. Per tutti e tre sono stati disposti una multa di 5mila euro e il fermo del veicolo.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: