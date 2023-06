In migliaia a Finale Emilia per Finalestense 2023

Finalestense ha tante sfaccettature, una delle più evidenti è la preparazione della città all’evento. I più anziani ricordano senz’altro, sotto sera, il gruppo R616 con Berto in testa, già in abito storico, in giro ad accendere fiaccole, poi i cantonieri impegnati nel celare cartelli e cassonetti, ed, infine, il più impegnativo: addobbare le vetrine.

Compito che i commercianti finalesi hanno riscoperto con gusto anche per la Dolce Vita . Alla Pro Loco è stato assegnato, quest’anno, l’onere e l’onore di giudicare e scegliere la vetrina più bella di questa edizione di Finalestense, compito che è stato assunto con serietà e scrupolo individuando cinque giudici (alcuni finalesi altri no e specialisti del settore) che, senza sapere uno dell’altro, hanno votato ogni vetrina con un punteggio da 1 a 5 per categoria: originalità, armonia, storicità, ambientazione e tema dell’anno, il cibo.

Un grande plauso a tutti quelli che, nonostante le difficoltà, si sono messi in gioco. È sempre piacevole camminare per le vie del Finale e ammirare ciò che è stato pensato e preparato per il proprio negozio, in una sfida che va oltre il vincitore, perché è in realtà una sfida contro l’apatia e la sfiducia. Grazie quindi, di cuore, a tutti.

E ora le vetrine. Partiamo da un plauso speciale a Manigolde e Manifatti per l’allestimento congiunto; abbiamo quindi pari merito al terzo posto Farmacia Zona e Roncarati Pelletteria, al secondo posto la Cartolibreria Diegoli di Costanzelli, quindi vincente, oltre ad aver ottenuto il punteggio assoluto per la voce ‘armonia’, Il salotto delle vanità.