Libero e Virgilio mail, caselle di posta elettronica bloccate: “Intervento di manutenzione”

Di nuovo down i servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio mail. A partire dalle prime ore della mattina di oggi, 14 giugno, infatti, agli utenti risulta impossibile accedere alle proprie caselle di posta elettronica. Come segnalato da migliaia di utenti nelle ultime ore, sulle home dei provider compare un messaggio: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Già lo scorso gennaio, per alcuni giorni entrambi i servizi di posta elettronica furono inaccessibili a causa, in quella circostanza, di un problema ai server.

