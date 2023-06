Mirandola, polo culturale “Il Pico”: affluenza record per la cerimonia di inaugurazione

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Stefano Bonaccini, per poi lasciare campo alla vicesindaca Letizia Budri – che ha illustrato tutti i passaggi progettuali e pratici che hanno portato alla chiusura del cantiere- per poi lasciare la parola al dirigente Giampaolo Ziroldi che ha sottolineato tutte le potenzialità di una struttura che vuole essere un punto di riferimento culturale per il Distretto dell’Area Nord della Provincia. Un polo culturale sorto in un “luogo del cuore” per svariate generazioni di mirandolesi che lo hanno conosciuto quale sede della scuola media e del liceo intitolato a Giovanni Pico. MIRANDOLA- Si è svolta in una cornice di pubblico suggestiva l’inaugurazione del Polo culturale “Il Pico” . Un’affluenza da record, con centinaia di curiosi presenti al nuovo hub culturale di piazza Garibaldi: oltre 400 i partecipanti alla cerimonia presieduta dal sindaco Alberto Greco e officiata dall’assessora alla Cultura Marina Marchi, ai quali vanno aggiunti gli oltre 2500 utenti collegati in streaming alla diretta realizzata sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente e i circa 200 cittadini che hanno pazientemente atteso il taglio del nastro (all’esterno della struttura per raggiunta capienza massima del cortile interno nel quale era stato allestito il palco) per poi partecipare ad un festoso brindisi inaugurale e alla successiva visita della struttura, resa possibile dal prezioso impegno dei volontari. Un Hub culturale a 360° che, all’interno dei suoi vari spazi, conterrà la sede della Biblioteca comunale “Eugenio Garin”, il Centro Documentazione Sisma 2012, l’emeroteca, una sala svago per bambini, numerose sale multimediali e sale studio ed il Centro Studi Internazionali “Giovanni Pico”. Una cerimonia, aperta dall’inno nazionale cantato dal coro “Città di Mirandola” e dalle note della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli”, contraddistinta dagli apprezzati interventi del primo cittadino Alberto Greco, seguito dal governatore della Regione, per poi lasciare campo alla vicesindaca– che ha illustrato tutti i passaggi progettuali e pratici che hanno portato alla chiusura del cantiere- per poi lasciare la parola al dirigente Giampaolo Ziroldi che ha sottolineato tutte le potenzialità di una struttura che vuole essere un punto di riferimento culturale per il Distretto dell’Area Nord della Provincia. Un polo culturale sorto in un “luogo del cuore” per svariate generazioni di mirandolesi che lo hanno conosciuto quale sede della scuola media e del liceo intitolato a Giovanni Pico.

struttura portata al massimo dell’efficienza in materia di prestazioni energetiche e allo stesso tempo “rifinita” con un design interno gradevole, ricercato ma soprattutto ai massimi standard di comfort. Fortemente danneggiato dal sisma del 2012, il complesso si è presentato ai visitatori completamente rigenerato grazie agli ingenti interventi finanziati principalmente dal Comune di Mirandola, grazie anche al contributo dell’ Agenzia regionale per la ricostruzione e dal Programma della Regione Emilia-Romagna per il Fondo europeo di sviluppo regionale: per una spesa complessiva del valore di 10 milioni di euro. Un gioiello consegnato con orgoglio alla comunità della Bassa modenese, frutto dell’intenso e caparbio lavoro di squadra che ha garantito – in quattro anni – il completamento dei lavori su unae allo stesso tempo “rifinita” con un design interno gradevole, ricercato ma soprattutto ai massimi standard di comfort.

Una Biblioteca moderna, attrezzata e facilmente accessibile, con un patrimonio librario composto da oltre 46.000 volumi, fornito di 200 posti lettura allestiti, un’emeroteca, e numerose aree dedicate alle attività dei bambini. Non è tutto: trovano spazio anche una sala “gaming”, un’aula interattiva pensata per ospitare iniziative realizzate dalle scuole del territorio, una sala conferenze multimediale (idonea per meeting aziendali) e una caffetteria, luogo nel quale godersi meritate pause e immaginata per favorire momenti di condivisione, confronto, svago ed aggregazione.