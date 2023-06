MIRANDOLA – Mercato pallavolo: Federico Bombardi è il primo rinforzo della Stadium Mirandola. Quella 2023-2024 sarà, dunque, la stagione d’esordio in A3 per il modenese, che dopo una vita da rivale tra Anderlini e Villa d’oro si unisce ufficialmente al roster per il prossimo campionato della Stadium Pallavolo Mirandola. 198 centimetri di altezza e un tocco che arriva a 3 metri e mezzo: queste le caratteristiche del nuovo centrale della Stadium Mirandola. Nato nel 1999, cresce nel settore giovanile della Scuola di Pallavolo Anderlini. Viene poi accorpato alla prima squadra e disputa con essa cinque campionati di Serie B, prima di passare a Villa d’oro nella stagione 2022/2023.

Queste le sue prime parole da giocatore della Stadium Mirandola: “Dopo 6 stagioni in Serie B era arrivato il momento di mettermi in gioco e provare a fare un ulteriore salto, Mirandola mi ha dato questa opportunità e per me sarà un onore far parte di questa società così ricca di storia. Non vedo l’ora di partire per questa nuova avventura”.