Caso Alice Neri, nuovo incidente probatorio: impronte digitali compromesse. Parla il collega

"Sono molto contento per la richiesta di archiviazione, perchè è una risposta che aspettavamo da mesi - ha commentato il collega - In questi mesi ho sofferto tanto, per questo ho scelto il silenzio anche per rispetto di Alice e delle indagini ancora in corso. Spero che si trovi il colpevole, perchè Alice merita giustizia. Dopo quella notte mi è caduto il mondo addosso, non mi sarei mai aspettato che un aperitivo potesse finire così. Ancora non mi do pace. Alice era una ragazza fantastica, molto vivace, solare e scherzosa".

CONCORDIA, RAVARINO - Le impronte digitali rinvenute su alcuni oggetti presenti nel luogo del rogo dell'auto contenente il corpo di Alice Neri, trovata carbonizzata nelle campagne di Concordia lo scorso 18 novembre, sono state al centro dell'incidente probatorio svoltosi ieri, 4 luglio, al Tribunale di Modena. L'esito è stato, però, come riporta Trc, un nulla di fatto: le impronte trovate, infatti, sono risultate, in seguito alle perizie svolte, troppo compromesse dalla situazione ambientale per poter stabilire a chi appartenessero e, di conseguenza, ricavare informazioni utili a individuare l'assassino di Alice Neri.Nella giornata di ieri, 4 luglio, sempre alle telecamere di Trc, ha parlato per la prima alla stampa volta il collega con cui Alice ha trascorso la sera del 17 novembre in un bar di Concordia, per il quale la Procura di Modena, dopo averlo inserito come atto dovuto per aprire le indagini, nel registro degli indagati in seguito alla morte della giovane ravarinese, ha ora, così come per il marito di Alice, chiesto l'archiviazione