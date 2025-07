Condanna Gaaloul, UDI Modena: “Alice Neri non aveva paura del mondo, il suo assassino non tollerava tanta libertà”

CONCORDIA, RAVARINO - Attraverso un post pubblicato nei giorni scorsi sulla propria pagina Facebook, UDI (Unione Donne in Italia) Modena interviene in merito alla sentenza di condanna a 30 anni per Mohamed Gaaloul, riconosciuto responsabile dell'omicidio di Alice Neri:

"Mercoledì 23 luglio si è tenuta l'ultima udienza del processo per l'uccisione di Alice Neri, avvenuta il 18 novembre 2022, che vedeva come unico imputato Mohamed Bedoui Gaaloul. La Corte d'Assise ha dato lettura del dispositivo, confermando la richiesta della Procura e delle parti civili di condanna dell'imputato a 30 anni. Udi Modena, costituitasi parte civile il 7 febbraio 2024, insieme anche a Casa delle donne contro la violenza di Modena, e rappresentata dall'avvocata Sonia Lama, intende esprimere tutta la propria soddisfazione per la decisione presa. Si tratta infatti di una decisione conseguente al delinearsi di un quadro probatorio sempre più robusto a carico dell'imputato, udienza dopo udienza, con l'emersione di indizi gravi, precisi e concordanti che hanno stretto il cerchio attorno a Gaaloul nonostante i colpi di teatro, i giochi di prestigio e gli innumerevoli tentativi di depistare la giuria e spostare l'attenzione su piste alternative forzate a tavolino, evocate per suggestionare, e naturalmente rivelatesi inesistenti.

Udi Modena ha sostenuto fin dall'inizio che c'è una differenza tra il diritto di difesa e lavorare per l'impunità di un assassino. Siamo per garantire un giusto processo a chiunque, anche a un femminicida, non per lasciare che la faccia franca nonostante il male irreparabile che ha procurato e che condizionerà la vita intera di una bambina, alla quale è stata tolta ferocemente la mamma e che con questo abominio dovrà convivere per sempre. Il riconoscimento, oltre delle responsabilità del colpevole, anche del danno alle realtà femministe, costituitesi a processo, denota infine, e non certamente per importanza, che il reato commesso ha una connotazione di genere. In altre parole, trattasi di femminicidio.

Alice Neri era una giovane donna, capace e realizzata nel lavoro, mamma di una bambina, che viveva la sua vita in modo pieno e consapevole, una donna come molte di noi, centrata e libera. Non aveva paura del mondo, è stato il suo assassino a non tollerare tanta libertà perché metteva in crisi la propria capacità di potere, e dunque, per uno abituato a trattare le donne come entità funzionali ai propri bisogni o interessi, l'idea stessa che lui aveva di sé come uomo. Di qui la punizione ad Alice per essersi sottratta da questa logica di stampo patriarcale. La banalità del male, insomma, e una storia che si ripete sempre uguale da secoli e in modo sistemico. Giustizia è fatta. Lo sosteniamo con l'amarezza di sapere che Alice Neri non tornerà da sua madre, da suo fratello e soprattutto dalla sua bambina. Lo sosteniamo sapendo che dopo Alice, tante altre sorelle sono state ammazzate perché donne. Lo sosteniamo sapendo che è solo questione di tempo prima che un'altra di noi venga uccisa per l'intollerabilità della propria libertà, della propria autodeterminazione. Ma la giustizia conta anche per imprimere un cambiamento nella società, poiché tutto concorre a dar forma alla realtà in cui vogliamo vivere. Vivere. E non morire".