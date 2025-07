Processo omicidio Alice Neri, Mohamed Gaaloul condannato a 30 anni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CONCORDIA, RAVARINO - Mohamed Gaaloul è stato condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata carbonizzata all'interno della propria auto, data alle fiamme nelle campagne di Fossa di Concordia, il 18 novembre 2022. È - come riporta l'Ansa - la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Modena, che era attesa per oggi, mercoledì 23 luglio, nei confronti del tunisino 30enne, riconosciuto colpevole di aver ucciso la giovane ravarinese. E' stata, dunque, accolta la richiesta della Procura, che aveva chiesto proprio una pena di 30 anni per Gaaloul, che è stato inoltre condannato al risarcimento di un milione di euro nei confronti della figlia di Alice Neri, rimasta senza madre.

