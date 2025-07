ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

di Francesca Monari

Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali: "Memorie in transito – Luoghi che cambiano, storie che restano".

La mostra, ad accesso gratuito, è allestita in una location di grande significato: la Galleria della Coop Sigonio, situata in Via Antonio Peretti, un tempo storica rimessa dei filobus modenesi.

Questa scelta non è casuale: l'esposizione, infatti, mira a creare un legame diretto tra il passato e il presente, restituendo fascino a un luogo che ha visto mutare le proprie funzioni pur conservando la memoria delle sue origini legate alla mobilità.

L'iniziativa, frutto di mesi di meticolosa ricerca in archivi, biblioteche e collezioni private, presenta settantacinque immagini in bianco e nero. Queste fotografie, molte delle quali inedite per il grande pubblico, documentano in modo affascinante il passaggio dai tram a cavalli alla filovia, offrendo uno sguardo profondo sull'evoluzione urbana e sociale di Modena dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino agli anni Ottanta del Novecento.

A completare il percorso espositivo, la mostra integra contenuti multimediali di alto valore storico. I visitatori potranno immergersi nel documentario "La filovia", proiettato su un ampio schermo da 75 pollici, e ascoltare le preziose testimonianze di sette ex dipendenti dell'AMCM (Azienda Municipalizzata Consorzio Modenese), trasmesse su tre schermi aggiuntivi. Queste interviste offrono una prospettiva autentica e personale sulle sfide e i

successi legati alla gestione del trasporto pubblico cittadino.

"Memorie in transito" è un'occasione unica per modenesi e visitatori di riscoprire le radici della città e riflettere su come i luoghi e le loro storie si intrecciano in un continuo divenire. La mostra è visitabile negli orari di apertura del supermercato: dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:00 e la domenica dalle 8:30 alle 13:00.

