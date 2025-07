Modena, Bertoldi (Lega) su AMo: “Uno scandalo senza precedenti”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

“Sarebbe bastato guardare all’esempio di Parma, dove il regolamento sui servizi socio-riabilitativi è stato modificato e correttamente adeguato proprio alla luce delle criticità sollevate dalla giurisprudenza e dalle famiglie per apportare anche a Modena giusti correttivi. Cosa che non è avvenuta. Così come non è avvenuto, da parte dell’Amministrazione, un ascolto delle famiglie e delle associazioni che le rappresentano e che avevano portato a ricorsi accolti dal TAR che ha evidenziato gli errori del Comune. Le conseguenze sono evidenti. In attesa delle scelte della Giunta chiamata a definire le tariffe sulla base dell’ISEE, emerge un problema di fondo che permane e già evidenziato dalla sentenza del TAR. Quello di affidare nuovamente alla Giunta il compito di definire soglie ISEE e criteri di accesso. Un’impostazione che si scontra con i principi di trasparenza, equità e legalità definiti dalla normativa nazionale”. Parole pronunciate dal Capogruppo Lega Modena in Consiglio Comunale Giovanni Bertoldi nel corso dell'intervento in aula a commento delle modifiche illustrate dal Vicesindaco Francesca Maletti sul regolamento di accesso e compartecipazione ai servizi socioassistenziali per persone con disabilità e conseguenti alle pronunce del TAR dei mesi scorsi.