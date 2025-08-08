Carpi, la Biblioteca Loria è “aperta per ferie”

La Biblioteca comunale Loria rimane aperta per ferie. Il servizio agli utenti, infatti, non si ferma nemmeno nella settimana di Ferragosto, salvo che nel ponte da venerdì 15 a domenica 17, anche se con orari diversi dal solito. Da lunedì 11 a giovedì 14 agosto compresi, dalle 9 alle 13.30 sarà così sempre possibile prendere in prestito o restituire un libro e anche fermarsi a leggere o studiare nelle sale al piano terra. Qui sarà allestita anche una piccola sezione di libri del Castello dei ragazzi che invece, come la Ludoteca e la Casa sull’albero, rimane chiuso nella settimana da lunedì 11 a domenica 17 agosto. Nel resto del mese di agosto, la Biblioteca Loria rimane aperta con gli orari consueti mentre la biblioteca per ragazzi Il Falco magico sarà accessibile dal martedì al sabato mattina dalle 9 alle 13 e dal lunedì al sabato pomeriggio dalle 16 alle 19. La Ludoteca è aperta dal martedì al sabato mattina dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di martedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19; la Casa sull’albero è aperta da martedì a sabato mattina, dalle 9 alle 12.

Da lunedì 11 agosto, e fino a sabato 30, l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) sarà aperto solo al mattino, dal lunedì al sabato (tranne il mercoledì, giorno di chiusura), dalle 9.30 alle 12.30. La risposta telefonica sarà garantita dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30. L’Ufficio rimane chiuso nel ponte di Ferragosto, venerdì 15 e sabato 16 agosto.

Nella settimana di Ferragosto, da lunedì 11 a lunedì 18 agosto, rimane chiuso il Centro per le famiglie e chiude per una settimana, da venerdì 15 a venerdì 22 agosto inclusi, anche il Centro servizi immigrazione, che riapre lunedì 25 agosto.

Da lunedì 11 agosto e fino alla fine del mese chiude lo sportello d’ascolto psicologico Free Entry ed è chiuso anche lo spazio di aggregazione giovanile Mac’è che riapre l’1 settembre.

Sono già chiusi e riapriranno martedì 26 agosto la sala studio dell’Archivio storico comunale e l’Ufficio cassa economale.

L’Ufficio idoneità alloggiativa sarà chiuso venerdì 8 agosto e dal 19 al 22 agosto.