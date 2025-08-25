Cavezzo, a Disvetro torna “Gusto Pera”

Per il quinto anno consecutivo - come sempre nella pittoresca cornice dell'Azienda agricola Maurizio Tondelli di Disvetro, che vanta il pereto più antico della provincia - il Movimento Paesaggezza organizza l'evento celebrativo della Pera, frutto squisito ed estremamente salutare tipico delle nostre terre. La Festa si terrà domenica 7 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 12.

Dopo il saluto introduttivo da parte dell'ideatore, il giornalista e ricercatore dendrogastronomico Carlo Mantovani, lui stesso intonerà l'inno della manifestazione, "Mangia una Pera" , che sarà cantato a cappella da tutti i presenti.

La manifestazione entra nel vivo con l'esposizione del progetto "Nel nome della Pera", che vuole creare una rete collaborativa tra gli organizzatori delle feste dedicate a questo meraviglioso frutto nella nostra regione (e non solo): perchè il momento non è dei più facili e l'unione, si sa, fa la forza.



Subito dopo la grande novità di questa edizione: il pubblico verrà coinvolto in un gioco a premi, "RispondiPera": chi risponderà correttamente ad una serie di fondamentali domande sul mondo della pera, vincerà un quantitativo di pere corrispondente alle risposte date.

Seguirà la premiazione dei migliori scatti pervenuti dal concorso "La pera in foto " alla sua seconda edizione e l'immancabile e imperdibile visita guidata nel pereto monumentale, come sempre tenuta dal titolare, Maurizio Tondelli.

Conclusione gastronomica con gelato alla Pera prodotto, con le superlative pere di Tondelli, dalla premiata Gelateria Settimo Gelo di Limidi di Soliera.