Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagn

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna. Negli ultimi mesi, un fenomeno insolito sta attirando l’attenzione di cittadini e esperti nel Nord Italia: l’invasione di grilli, insetti canterini che, sebbene generalmente innocui, stanno diventando protagonisti di numerosi episodi di presenza massiccia tra città e campagna. Lo sa bene chi ad esempio è stato l'atra sera alla sagra di Confine, a San Felice, dove l'orchestra ha dovuto suonare con le luci spente perché le luci attiravano sciami di grilli che rendevano impossibile usare gli strumenti musicali a modo.

Ma da Carpi a San Martino in Rio, passando per San Giovanni in Persiceto e Reggiolo, la Bassa emiliana si sta trasformando in un territorio particolarmente favorevole a questa specie, che si fa notare per i loro versetti e, in alcune circostanze, per il fastidio che causano entrando nelle abitazioni.

L’immagine di molti balconi e appartamenti invasi da questi insetti ha fatto il giro dei social, suscitando reazioni varie, dall’ironia alla preoccupazione. Ma cosa sta davvero succedendo? E, soprattutto, perché quest’anno i grilli sono così numerosi?

"E' un fenomeno assolutamente naturale di cui non bisogna assolutamente preoccuparsi", esordisce la biologa Eleonora Tomasini da Finale Emilia. "Queste specie approfitta delle condizioni come quelle dell'ultimo periodo per riprodursi di più. In più la mietitura dei campi in questo periodo fa sì che questi animai si spostino in cerca di riparo e cibo nelle nostre città". Tutto questo, aggiunge la biologa "Non deve né spaventare né allarmare, è un fenomeno naturale che di anno in anno può succedere e come è iniziato finirà prestissimo"

Una curiosità:. "Chi gioverà di questo aumento di popolazione di grilli sono sicuramente gli assioli, che sono ghiotti di questi insetti". Agli umani, l'invito della Tomasini è quello "Di portare pazienza, il fenomeno si esaurirà presto. Limitare quindi l'uso di insetticidi, pesticidi ed oli essenziali che vanno a creare più danno che altro. Se i grilli danno fastidio basta accompagnarli alla porta, gentilmente, con una scopa".

Più grilli ma meno zanzare

Il fenomeno grilli si inserisce in un contesto più ampio di variazioni climatiche e ambientali. Anche secondo l’entomologo Stefano Civolani, ricercatore dell’Università di Ferrara, la presenza di questi insetti non rappresenta un’allarme di per sé, ma costituisce un indicatore dello stato di salute dell’ambiente. La loro diffusione, infatti, è spesso legata alle condizioni climatiche e ambientali favorevoli, che favoriscono il ciclo vitale e la proliferazione della specie.

Il caso delle zanzare, ad esempio, è emblematico. Quest’anno, i monitoraggi effettuati dal Comune di Ferrara hanno evidenziato una diminuzione della presenza di zanzare, grazie a un clima più asciutto rispetto alle stagioni passate. La deposizione delle uova, che richiede acqua stagnante, è risultata più limitata. Tuttavia, l’andamento delle precipitazioni potrebbe cambiare nelle prossime settimane, e con esse anche la presenza di questi insetti.

Al contrario, i grilli trovano nei terreni aridi e nei campi mietuti un habitat ideale. La siccità, gli inverni più miti e le piogge brevi ma intense alterano il ciclo naturale, spingendo questi insetti a spostarsi verso ambienti più caldi e secchi, tra cui anche le abitazioni umane. Questa “esplosione di popolazione” è considerata un normale ciclo vitale, come spiegato dall’entomologo Niccolò Patelli del Gruppo Modenese di Scienze Naturali. L'entomologo spiega che i grilli depongono le uova a fine estate, che si sviluppano in primavera, portando a un massimo di presenza in questo periodo. La buona notizia è che si tratta di una fase temporanea: tra qualche settimana, il loro numero dovrebbe calare naturalmente.

Rischi per la salute? No

Se i grilli si stanziano in casa mangiano i tessuti, rovinano tappezzerie e vestiti. Ma l’aumento di questi insetti non costituisce un rischio sanitario diretto. I grilli sono specie innocue, che non minacciano l’equilibrio ambientale né rappresentano un pericolo per la salute umana. Tuttavia, la loro presenza massiccia può diventare fastidiosa, soprattutto quando entrano nelle case e nelle strutture pubbliche, come è avvenuto di recente all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Guastalla, dove è stato necessario un intervento di disinfestazione.

Ma il fenomeno dei grilli non è isolato. In Romagna, ad esempio, si stanno registrando “cavallette con le ali rosa” sulle spiagge, una presenza che, secondo gli esperti, sarebbe favorita dal caldo e dalla siccità. Anche questa invasione, più che essere un allarme, rappresenta un segnale di come il cambiamento climatico stia influenzando la distribuzione e il comportamento degli insetti. Temperaturе più alte, inverni più miti e precipitazioni irregolari alterano i cicli biologici di molte specie, portando a fenomeni di aumento temporaneo o permanente di alcune di esse.

Grilli come termometro ambientale

Il caso dei grilli, quindi, può essere interpretato come un termometro ambientale. La loro presenza non deve spaventare, ma stimolare una riflessione più ampia sullo stato del nostro ecosistema e sulle conseguenze del riscaldamento globale. La loro invasione temporanea, sebbene fastidiosa, può essere anche un invito ad adottare pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente, per contenere gli effetti di un mutamento che, purtroppo, si fa sempre più evidente.

In conclusione, si tratta di un fenomeno naturale, ciclico e previsto, che ci invita a guardare oltre il mero fastidio e a considerare le implicazioni più profonde di un clima in evoluzione. I grilli, con il loro canto notturno e le loro schiere, ci ricordano che anche le piccole creature sono parte integrante di un equilibrio delicato, e che il nostro modo di vivere influisce sui ritmi della natura. Resta fondamentale mantenere la calma, evitare allarmismi e continuare a monitorare questa e altre specie, perché solo così potremo affrontare con consapevolezza le sfide ambientali del presente e del futuro.

LEGGI ANCHE

CORREVA L'ANNO 2022 Ravarino invasa dai grilli, una residente: “Costretti a chiuderci in casa”