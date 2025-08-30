La biblioteca comunale di Cavezzo riapre al pubblico dal 2 settembre

CAVEZZO - La biblioteca comunale “LaBiblio” di Cavezzo riaprirà le sue porte a partire da martedì 2 settembre, tornando ad accogliere cittadini e studenti con i consueti servizi di prestito e consultazione.

A comunicarlo è l'amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi ha preso servizio il progetto sperimentale di esternalizzazione del servizio.

Con la nuova gestione, la struttura rafforza la propria capacità di offrire servizi di qualità alla cittadinanza e di garantire una programmazione culturale regolare.

Restano pienamente attivi gli spazi dedicati alla narrativa, alla saggistica per ragazzi e adulti, alla sezione fumetti, ai giochi da tavolo e alla musica. Iniziative già consolidate, come “Nati per Leggere”, proseguiranno regolarmente, mentre sono in corso valutazioni su nuove proposte culturali e attività di promozione della lettura, pensate in particolare per bambini, ragazzi e famiglie.

Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: lunedì chiuso, martedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00, mercoledì 9.00-12.00 e 15.00-18.00, giovedì 9.00-12.00 e 15.00-18.00, venerdì 8.30-13.00 e 15.00-18.00, sabato 9.00-12.00.

Per informazioni è possibile contattare LaBiblio al numero 0535 49830, via WhatsApp al 329 3179612 o scrivere all’indirizzo [email protected] . it

La biblioteca è presente anche sui social, con la pagina Facebook “Biblioteca La Biblio Cavezzo” e il profilo Instagram @labibliocavezzo.