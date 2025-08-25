Mirandola, alla Favorita un concerto ispirato a Tolkien

L’epica e la magia della Terra di Mezzo rivivranno in musica al ʼTolkien Music Festival 2025ʼ, grazie al concerto-evento ʼSuoni dalla Terra di Mezzoʼ, che vedrà sul palco dell’area Teatro di Imladris di Mirandola (Modena) due straordinari interpreti: Federica Torbidoni al flauto e Arturo Stàlteri (storico musicista di Rino Gaetano) al pianoforte. Appuntamento per sabato 30 agosto con inizio alle ore 21.30 nella splendida cornice del Parco La Favorita.

Il programma è un vero e proprio invito al viaggio attraverso i paesaggi, i personaggi e le atmosfere nate dalla penna di J.R.R. Tolkien, resi in musica grazie a una selezione che unisce composizioni originali, tributi e omaggi.

Gran parte del concerto sarà dedicata alle musiche composte da Stàlteri negli ultimi vent’anni, ispirate alla celebre trilogia, molte delle quali confluite nell’album ʼRings, il Decimo Anelloʼ del 2003. A queste si affiancherà un ricordo dello svedese Bo Hansson, che già nel 1970 realizzò un lavoro in chiave progressive dedicato alle avventure di Frodo Baggins e della Compagnia dell’Anello.

Non mancherà un tributo alla saga cinematografica di Peter Jackson, con omaggi alle colonne sonore di Howard Shore e alle atmosfere eteree di Enya.

Nel corso della serata, il pubblico sarà condotto in un percorso emozionale dove la musica darà vita ai volti e alle gesta di Galadriel, Bilbo e Frodo Baggins, Gandalf il Bianco, Legolas, i Cavalieri Neri e i Rohirrim e ai luoghi iconici come Rivendell, i Porti Grigi, Bree. Le sonorità calde e intense del pianoforte di Stàlteri si intrecceranno con le linee melodiche del flauto di Torbidoni, creando un dialogo sonoro capace di trasportare lo spettatore in un mondo sospeso tra mito e leggenda.

L’evento si inserisce nel ricco cartellone del ʼTolkien Music Festival 2025ʼ (organizzato da Amici della Musica APS) che anche quest’anno propone dal 30 al 31 agosto un ampio ventaglio di appuntamenti dedicati alla musica, alla letteratura e alle arti ispirate all’universo tolkieniano.