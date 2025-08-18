Moglia, muore annegato dopo un tuffo: aveva 23 anni

Dopo due giorni di ricerche, le probabilità di ritrovarlo vivo erano ridotte al minimo, finché il tragico rinvenimento del corpo non ha messo fine alle più fioche speranze. IL 23enne Laurentiu Gorea, di origine moldava, è morto verosimilmente a seguito di un malore, occorso durante il bagno di Ferragosto nel bacino idrovoro delle Mondine di Moglia, Ne dà notizia la stampa locale. Il giovane viveva a Modena e lavorava per una ditta di autotrasporti di Pavullo. Si era recato a Moglia per passare il Ferragosto con gli amici.