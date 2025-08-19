Omicidio Alice Neri, Roberta Bruzzone: “Ecco gli elementi che hanno portato alla condanna di Gaaloul”

"Il caso di Alice Neri e gli elementi che hanno portato alla condanna a 30 anni dell’imputato

L’omicidio di Alice Neri è uno di quei casi che hanno segnato l’opinione pubblica italiana, non solo per la brutalità della dinamica, ma anche per il complesso percorso investigativo e processuale che ha portato alla condanna in primo grado di Mohamed Gaaloul a 30 anni di reclusione. Ricostruire con rigore questo caso significa comprendere come un mosaico di indizi, quando convergenti e coerenti, possa raggiungere il livello di prova richiesto dal nostro ordinamento ossia “oltre ogni ragionevole dubbio”. La notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 si consuma la tragedia. Il corpo di Alice viene ritrovato carbonizzato nel bagagliaio della sua Ford Fiesta, abbandonata in via Griffona, a Fossa di Concordia (MO). Il 23 luglio 2025 arriva la sentenza di primo grado: 30 anni di carcere per omicidio volontario e distruzione di cadavere, oltre a 5 anni di libertà vigilata e risarcimenti significativi, tra cui un milione di euro alla figlia di Alice. L’autopsia è stata un passaggio cruciale. Sul corpo emergono sette coltellate, con segni compatibili con un’aggressione improvvisa e ravvicinata, avvenuta verosimilmente all’interno dell’auto. Il decesso è collocato prima dell’incendio e questo dettaglio esclude l’ipotesi che il fuoco sia stato la causa della morte, rafforzando la lettura dell’incendio come atto deliberato di cancellazione delle tracce. Le ferite e i segni di difesa raccontano la disperata resistenza di Alice contro un attacco fulmineo, impossibile da fronteggiare in uno spazio confinato come quello di un’autovettura. Sono molteplici I pilastri investigativi che hanno portato alla condanna dell’imputato. La svolta arriva grazie a un lavoro mastodontico sulle telecamere (oltre 1800 ore di registrazioni visionate), al sistema di rilevazione targhe e ai dati delle celle telefoniche.

Il quadro che emerge è chiaro: Gaaloul è allo Smart Cafè, lo stesso locale in cui si trova Alice. Pochi minuti dopo, lo si vede dirigersi verso la Ford Fiesta. In una telefonata intercettata il 10 dicembre 2022, lo stesso Gaaloul ammette di essere salito sull’auto di “una ragazza bionda”. Quella “ragazza bionda” era Alice. La Fiesta passa ben tre volte davanti all’abitazione di Gaaloul senza fermarsi. Poi sosta per oltre un’ora in una zona isolata sull’argine, prima di muoversi verso il luogo in cui verrà abbandonata e incendiata. Per la Procura, questi percorsi non erano compatibili con un semplice “passaggio a casa”, ma con una sequenza di eventi culminati nell’aggressione e nella successiva gestione del cadavere. All’interno della vettura vengono rilevate tracce di olio lubrificante minerale. Poco distante viene trovata una tanica con residui dello stesso olio, sulla quale è presente il DNA di Gaaloul. Alcuni testimoni riferiscono di averlo visto la mattina successiva con indumenti sporchi di olio e gomma. L’accusa interpreta questo quadro come prova della sua partecipazione attiva all’incendio. La difesa proverà a spiegare la presenza del DNA con un contatto pregresso e casuale (“grigliata con amici”), ma l’insieme degli elementi fa propendere i giudici per una connessione diretta con la scena del crimine. L’8 dicembre 2022 Gaaloul viene arrestato in Francia. Nel frattempo, le intercettazioni registrano conversazioni con i familiari che lo invitano a rientrare per non “prendersi tutta la colpa" In aula viene descritto come un narratore contraddittorio e menzognero, capace di adattare le versioni dei fatti alle prove via via emergenti. La Procura arriva a definirlo un “bugiardo patologico”.

Le ipotesi alternative e la loro esclusione

La difesa ha più volte evocato la presenza di un “terzo uomo” o l’eventuale coinvolgimento di altre vetture. La verifica su tabulati, celle e telecamere ha escluso movimenti coerenti con questa ipotesi. Anche l’assenza dell’arma del delitto e alcune tracce biologiche non attribuibili a Gaaloul vengono considerate fisiologiche in una scena complessa e contaminata dal fuoco, ma non sufficienti a spostare il baricentro probatorio. Il profilo della vicenda è quello tipico di un omicidio di matrice situazionale: