Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
19 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Concordia > Omicidio Alice Neri, Roberta Bruzzone: “Ecco gli elementi che hanno portato alla condanna di Gaaloul”

Omicidio Alice Neri, Roberta Bruzzone: “Ecco gli elementi che hanno portato alla condanna di Gaaloul”

|20 Agosto 2025 | In Primo Piano, | Concordia, | Ravarino

CONCORDIA, RAVARINO - Attraverso un post pubblicato su Facebook, la psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone è intervenuta sul caso Alice Neri dopo la condanna in primo grado a 30 anni di carcere per Mohamed Gaaloul, giudicato, in attesa dell'Appello, responsabile dell'omicidio della giovane ravarinese, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato all'interno della propria auto, data alle fiamme nelle campagne di Fossa di Concordia, il 18 novembre 2022. In particolare, Roberta Bruzzone entra nel dettaglio delle motivazioni che potrebbero aver spinto la Corte a condannare Gaaloul in primo grado. Di seguito il post completo:

"Il caso di Alice Neri e gli elementi che hanno portato alla condanna a 30 anni dell’imputato
 
L’omicidio di Alice Neri è uno di quei casi che hanno segnato l’opinione pubblica italiana, non solo per la brutalità della dinamica, ma anche per il complesso percorso investigativo e processuale che ha portato alla condanna in primo grado di Mohamed Gaaloul a 30 anni di reclusione. Ricostruire con rigore questo caso significa comprendere come un mosaico di indizi, quando convergenti e coerenti, possa raggiungere il livello di prova richiesto dal nostro ordinamento ossia “oltre ogni ragionevole dubbio”. La notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 si consuma la tragedia. Il corpo di Alice viene ritrovato carbonizzato nel bagagliaio della sua Ford Fiesta, abbandonata in via Griffona, a Fossa di Concordia (MO). Il 23 luglio 2025 arriva la sentenza di primo grado: 30 anni di carcere per omicidio volontario e distruzione di cadavere, oltre a 5 anni di libertà vigilata e risarcimenti significativi, tra cui un milione di euro alla figlia di Alice. L’autopsia è stata un passaggio cruciale. Sul corpo emergono sette coltellate, con segni compatibili con un’aggressione improvvisa e ravvicinata, avvenuta verosimilmente all’interno dell’auto. Il decesso è collocato prima dell’incendio e questo dettaglio esclude l’ipotesi che il fuoco sia stato la causa della morte, rafforzando la lettura dell’incendio come atto deliberato di cancellazione delle tracce. Le ferite e i segni di difesa raccontano la disperata resistenza di Alice contro un attacco fulmineo, impossibile da fronteggiare in uno spazio confinato come quello di un’autovettura. Sono molteplici I pilastri investigativi che hanno portato alla condanna dell’imputato. La svolta arriva grazie a un lavoro mastodontico sulle telecamere (oltre 1800 ore di registrazioni visionate), al sistema di rilevazione targhe e ai dati delle celle telefoniche.
 
Il quadro che emerge è chiaro: Gaaloul è allo Smart Cafè, lo stesso locale in cui si trova Alice. Pochi minuti dopo, lo si vede dirigersi verso la Ford Fiesta. In una telefonata intercettata il 10 dicembre 2022, lo stesso Gaaloul ammette di essere salito sull’auto di “una ragazza bionda”. Quella “ragazza bionda” era Alice. La Fiesta passa ben tre volte davanti all’abitazione di Gaaloul senza fermarsi. Poi sosta per oltre un’ora in una zona isolata sull’argine, prima di muoversi verso il luogo in cui verrà abbandonata e incendiata. Per la Procura, questi percorsi non erano compatibili con un semplice “passaggio a casa”, ma con una sequenza di eventi culminati nell’aggressione e nella successiva gestione del cadavere. All’interno della vettura vengono rilevate tracce di olio lubrificante minerale. Poco distante viene trovata una tanica con residui dello stesso olio, sulla quale è presente il DNA di Gaaloul. Alcuni testimoni riferiscono di averlo visto la mattina successiva con indumenti sporchi di olio e gomma. L’accusa interpreta questo quadro come prova della sua partecipazione attiva all’incendio. La difesa proverà a spiegare la presenza del DNA con un contatto pregresso e casuale (“grigliata con amici”), ma l’insieme degli elementi fa propendere i giudici per una connessione diretta con la scena del crimine. L’8 dicembre 2022 Gaaloul viene arrestato in Francia. Nel frattempo, le intercettazioni registrano conversazioni con i familiari che lo invitano a rientrare per non “prendersi tutta la colpa" In aula viene descritto come un narratore contraddittorio e menzognero, capace di adattare le versioni dei fatti alle prove via via emergenti. La Procura arriva a definirlo un “bugiardo patologico”.
 
Le ipotesi alternative e la loro esclusione
 
La difesa ha più volte evocato la presenza di un “terzo uomo” o l’eventuale coinvolgimento di altre vetture. La verifica su tabulati, celle e telecamere ha escluso movimenti coerenti con questa ipotesi. Anche l’assenza dell’arma del delitto e alcune tracce biologiche non attribuibili a Gaaloul vengono considerate fisiologiche in una scena complessa e contaminata dal fuoco, ma non sufficienti a spostare il baricentro probatorio. Il profilo della vicenda è quello tipico di un omicidio di matrice situazionale:
 
• incontro casuale in un locale,
• spostamento in auto,
• litigio degenerato in aggressione improvvisa,
• gestione immediata e rudimentale della scena per cancellare prove (incendio con accelerante).
 
La scelta dell’auto come luogo del delitto risponde a due logiche criminologiche precise:
 
1. Massimizzare il controllo sulla vittima in uno spazio angusto;
2. Minimizzare il rischio di testimoni o di fuga della stessa.
 
Il successivo incendio rappresenta la fase riparatoria ossia il tentativo disperato di distruggere ogni traccia e guadagnare tempo, atto che tradisce però un forte timore di essere scoperto.
 
Perché la Corte ha condannato l’imputato
 
La condanna a 30 anni si regge su cinque pilastri:
 
1. Ultimo contatto: è l’unico individuato con certezza in auto con Alice, come provano video, celle e la sua stessa ammissione.
2. Percorsi anomali: le soste e i giri ripetuti non sono compatibili con un passaggio innocente.
3. Tracce dell’incendio: olio nella vettura, tanica con DNA, abiti spariti.
4. Condotte di fuga e menzogne: la partenza per la Francia e le versioni contraddittorie hanno rafforzato la percezione di colpevolezza.
5. Quadro medico-legale: le coltellate e la morte prima dell’incendio escludono incidenti o dinamiche alternative.
 
La revoca della parte civile del marito
 
Uno degli aspetti più discussi è stata la decisione del marito, tramite l’avvocato Antonio Ingroia, di revocare la costituzione di parte civile e chiedere l’assoluzione dell’imputato. Questa scelta ha avuto grande risonanza mediatica, ma non ha inciso sul procedimento penale, che è guidato dal principio del libero convincimento della Corte. Per essere più chiari, il tribunale ha giudicato sulle prove, non sulle posizioni private delle parti. La difesa ha annunciato ricorso in appello. E sarà un passaggio delicato, in cui proverà a smontare l’impianto indiziario contestando punto per punto DNA, percorsi e condotte.
 
Ma resta il dato centrale: l’insieme degli indizi, pur non avendo una “prova regina”, si è dimostrato coerente, convergente e incompatibile con scenari alternativi. Dal punto di vista criminologico, il caso Alice Neri evidenzia come una sequenza di comportamenti — dall’ultimo incontro alla gestione post-delictum — possa diventare uno schema comportamentale talmente preciso da incarnare la principale prova a carico dell’imputato, arrivando a smentirlo clamorosamente. Il tentativo di cancellare, mentire, fuggire non è solo un indice di colpevolezza agli occhi della legge, ma anche un pattern ben riconosciuto negli studi criminologici sui femminicidi in cui la distruzione della vittima è spesso seguita dal tentativo di distruggere le prove e, infine, dalla costruzione di menzogne funzionali al depistaggio.
 
La condanna di Gaaloul in primo grado non chiude la storia perché gli appelli e le strategie difensive continueranno a cercare spiragli. Ma ciò che resta fermo, al di là di ogni tecnicismo giuridico, è la memoria di Alice e la responsabilità di ricordare che dietro le carte processuali ci sono vite spezzate, famiglie devastate e una comunità che chiede giustizia. Il caso Neri ci insegna soprattutto che la verità giudiziaria nasce spesso dall’incrocio di tanti indizi apparentemente fragili, ma che, messi insieme, costruiscono un quadro granitico. Ed è’ stato questo incrocio che ha convinto la Corte a condannare Mohamed Gaaloul per l’omicidio di Alice Neri".
 
 
LEGGI ANCHE:
 
 
Ultim’ora

Notizie del giorno

Omicidio Alice Neri, Roberta Bruzzone: "Ecco gli elementi che hanno portato alla condanna di Gaaloul"
Il caso
Omicidio Alice Neri, Roberta Bruzzone: "Ecco gli elementi che hanno portato alla condanna di Gaaloul"
La nota psicologa forense e criminologa ha analizzato le motivazioni che hanno portato a riconoscere la colpevolezza dell'imputato in primo grado
22 giorni di eventi per la Festa provinciale de l’Unità di Modena nel nuovo spazio accanto al PalaPanini
Vestiti, usciamo
22 giorni di eventi per la Festa provinciale de l’Unità di Modena nel nuovo spazio accanto al PalaPanini
210 ospiti, 50 dibattiti, spettacoli, concerti, presentazioni di libri: tutto pronto per la kermesse che inizia il 21 agosto e proseguirà fino al 14 settembre
Nidi, scuole dell'infanzia e servizi scolastici, a Modena c'è ancora tempo per richiedere le agevolazioni
Da sapere
Nidi, scuole dell'infanzia e servizi scolastici, a Modena c'è ancora tempo per richiedere le agevolazioni
Per ottenere tariffe scontate o ricalcolo della retta occorre inviare online la richiesta e l’attestazione Isee entro il 28 agosto
Lynn Drury Band in concerto, da New Orleans al santAGOstino
Vestiti, usciamo
Lynn Drury Band in concerto, da New Orleans al santAGOstino
Giovedì 21 agosto la cantautrice a Modena con il suo originale sound, una miscela vibrante e personale di folk, blues, rock, soul e suggestioni creole
Ruzzolone, tre giorni di sfide tricolori nel modenese
Sport
Ruzzolone, tre giorni di sfide tricolori nel modenese
Appuntamento dal 22 al 24 agosto per il Campionato Italiano assoluto che si svolgerà a Lama Mocogno
Diesel e benzina, a Carpi e Sassuolo prezzi più alti che a Modena
I dati
Diesel e benzina, a Carpi e Sassuolo prezzi più alti che a Modena
E' quanto emerge dall'analisi effettuata da Federconsumatori Modena sul sito Osservaprezzi del Ministero delle Imprese
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Putin-Zelensky, Casa Bianca prepara incontro. Media: "Per il trilaterale si pensa a Budapest"
Putin-Zelensky, Casa Bianca prepara incontro. Media: "Per il trilaterale si pensa a Budapest"
Sinner e la missione per gli Us Open, il medico: "Ecco come recuperare presto"
Sinner e la missione per gli Us Open, il medico: "Ecco come recuperare presto"
Ginevra 'pronta' a ospitare Putin-Zelensky, Tajani: "Sede migliore"
Ginevra 'pronta' a ospitare Putin-Zelensky, Tajani: "Sede migliore"
Afghanistan, oltre 50 morti in scontro tra autobus e camion
Afghanistan, oltre 50 morti in scontro tra autobus e camion
Loreggia, 15enne in bici muore travolto da auto sulle strisce
Loreggia, 15enne in bici muore travolto da auto sulle strisce
Superenalotto: estrazione vincente, numeri e combinazione 19 agosto
Superenalotto: estrazione vincente, numeri e combinazione 19 agosto
Netanyahu attacca Macron: "Riconoscimento Palestina alimenta fuoco antisemita"
Netanyahu attacca Macron: "Riconoscimento Palestina alimenta fuoco antisemita"
Maltempo nell'ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso
Maltempo nell'ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso
Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out
Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out
Serie tv 'Harry Potter', svelati i nuovi volti della famiglia Weasley
Serie tv 'Harry Potter', svelati i nuovi volti della famiglia Weasley
Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un'auto: un morto e due feriti a Capalbio
Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un'auto: un morto e due feriti a Capalbio
Sinner: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"
Sinner: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"
Ispettore polizia ucciso a Napoli, omicidio dopo lite per la fuga di un pappagallo
Ispettore polizia ucciso a Napoli, omicidio dopo lite per la fuga di un pappagallo
Schiacciato da un camion nel Salento: morto meccanico 65enne
Schiacciato da un camion nel Salento: morto meccanico 65enne
Morta bimba di sei anni sbarcata a Lampedusa, aveva viaggiato per giorni senza acqua e cibo
Morta bimba di sei anni sbarcata a Lampedusa, aveva viaggiato per giorni senza acqua e cibo
Bambole Labubu, occhio alle imitazioni: rischio di soffocamento per i bambini
Mattia Debertolis, in Val Canali l'ultimo saluto al campione azzurro scomparso durante i World Games
Mattia Debertolis, in Val Canali l'ultimo saluto al campione azzurro scomparso durante i World Games
L'associazione italiana allenatori alla Figc: "Chiedere a Fifa e Uefa di sospendere Israele dalle competizioni"
L'associazione italiana allenatori alla Figc: "Chiedere a Fifa e Uefa di sospendere Israele dalle competizioni"
Terni, cadavere sepolto in giardino: donna morta da mesi, nessuno aveva denunciato scomparsa
Lo psicologo: "Il ritiro in finale uno choc per Sinner, Jannik si sente in colpa"
Lo psicologo: "Il ritiro in finale uno choc per Sinner, Jannik si sente in colpa"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.

SALUTE

Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
Listeria, Bassetti: "E' una brutta bestia, più a rischio i fragili"
Listeria, Bassetti: "E' una brutta bestia, più a rischio i fragili"
Ossitocina, ecco perché è l'ormone dell'amore e pure dell'amicizia
Ossitocina, ecco perché è l'ormone dell'amore e pure dell'amicizia
West Nile, nel Lazio decima vittima e 17 nuovi casi
West Nile, nel Lazio decima vittima e 17 nuovi casi

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Kirby Air Riders su Switch 2 a novembre
    Kirby Air Riders su Switch 2 a novembre
    SoftBank investe 2 miliardi di dollari in Intel
    SoftBank investe 2 miliardi di dollari in Intel
    Allegro (Iniziativa): "Per sviluppo Pil serve una nuova cultura del partenariato tra Pubblico e Privato"
    Allegro (Iniziativa): "Per sviluppo Pil serve una nuova cultura del partenariato tra Pubblico e Privato"
    Oppo Pad SE e Enco Buds3: tecnologia accessibile ed ecosistema smart
    Oppo Pad SE e Enco Buds3: tecnologia accessibile ed ecosistema smart
    OpenAI lancia ChatGPT Go, abbonamento low cost per l'intelligenza artificiale
    OpenAI lancia ChatGPT Go, abbonamento low cost per l'intelligenza artificiale
    GeForce Now: streaming a 5K, RTX 5080 virtuale a tante novità in cloud
    GeForce Now: streaming a 5K, RTX 5080 virtuale a tante novità in cloud
    Shenmue III Enhanced annunciato per console e PC
    Shenmue III Enhanced annunciato per console e PC
    Trump firma decreto per promuovere il settore spaziale commerciale USA
    Trump firma decreto per promuovere il settore spaziale commerciale USA
    Opel presenta la nuova concept car per l’IAA Mobility 2025
    Opel presenta la nuova concept car per l’IAA Mobility 2025
    Auto: come la scelgono gli italiani
    Auto: come la scelgono gli italiani
    Bosch e CARIAD: l’IA al servizio della guida automatizzata
    Bosch e CARIAD: l’IA al servizio della guida automatizzata
    Leapmotor C10 AWD: potenza elettrica e trazione integrale
    Leapmotor C10 AWD: potenza elettrica e trazione integrale

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi