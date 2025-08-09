Poste Italiane, i precari: “Un tritacarne, ha macinato 100mila precari in pochi anni”
Arriva un attacco frontale a Poste Italiane da parte dell'Associazione dei Precari:
Dimenticate la favola dei postini introvabili. Non si tratta di una carenza di candidati, ma di un copione scritto a tavolino, uno spettacolo di cinismo aziendale che si ripete senza fine. La verità è che Poste Italiane non cerca dipendenti, ma carne da macello: un esercito di giovani “usa e getta” illusi da contratti a tempo determinato che sono una vera e propria beffa.
Vengono assunti per pochi mesi, al massimo un anno, con la tacita prospettiva di un posto fisso che non arriverà quasi mai. Le stabilizzazioni, infatti, esistono, ma toccano una minima parte dei lavoratori, fungendo da carota per tenere alta la speranza (e bassa la voce) del resto della forza lavoro precaria.
Invece di premiare chi si dimostra affidabile, l’azienda preferisce farli ruotare come ingranaggi di una catena di montaggio. Chi alza la voce o rivendica i propri diritti viene scartato, mentre chi si adatta viene ricompensato con una breve proroga del contratto, prima di essere inevitabilmente messo da parte per far spazio alla prossima ondata di precari.
Dal 2017 a oggi, oltre 100.000 persone sono state macinate dal “tritacarne” di Poste Italiane. Di queste, solo a malapena 18.000 hanno ottenuto la stabilizzazione. Gli altri lavoratori, quelli con almeno sei mesi di servizio, vengono relegati nel limbo di una graduatoria infinita, trasformati in un semplice numero in attesa di un’opportunità che la maggior parte sa già non arriverà mai. Per chi ha lavorato meno, non resta che l’anonimato.
L’obiettivo? Mantenere un bacino di manodopera flessibile, a basso costo e, soprattutto, privo di tutele e diritti. Un sistema che va oltre il mero precariato. Sfrutta la vulnerabilità dei giovani negando o limitando diritti fondamentali come il pagamento degli straordinari, le ferie e le tutele in caso di malattia o infortunio. La paura di non ottenere una riconferma li costringe ad accettare condizioni al limite dello sfruttamento, garantendo a Poste Italiane un servizio efficiente a un prezzo irrisorio.
E così la tragicommedia si ripete: si apre il sipario, si cercano nuovi postini. La stampa si indigna, i sindacati si lamentano, ma il meccanismo va avanti, perfettamente oliato dalla disperazione di chi cerca un lavoro e dal cinismo di chi offre solo false speranze.
- Turismo, Ferragosto in Emilia-Romagna: prenotazioni positive, allo stesso livello del 2024
- Modena, allerta caldo: il volontariato non va in vacanza
- Patto per il Nord, caso Amo: "Crisi di Fiducia e la Necessità di Radici Locali nei Controlli"
- Castelnuovo Rangone, fermato 32enne per violenza sessuale
- Mirandola, circolava da tre anni con auto mai volturata dello zio morto: multata
- Treni, modifiche alla circolazione sulla linea Poggio-Bologna
- Modena, guida con la patente falsa: 5100 euro di multa
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta