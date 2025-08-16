Rubano scarpe da ginnastica per 1.500 euro, denunciati dai carabinieri
BAGNOLO SAN VITO (MN) - Furto di abbigliamento all’outlet “Mantova Village”, dove i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti su segnalazione del personale di vigilanza.
Nei giorni scorsi, due uomini erano stati fermati perché sospettati di aver trafugato capi di marca senza pagarli.
Dagli accertamenti, è emerso che i due uomini, si sarebbero impossessati di diversi articoli di abbigliamento trafugati dai punti vendita “Nike” e “Adidas”, nascondendoli nel baule della loro auto, parcheggiata nel piazzale dell'outlet.
La merce, che ha un valore complessivo di 1500 euro, è stata recuperata e restituita ai negozi.
I due sospettati, un cittadino moldavo di 22 anni residente a Badia Polesine (Rovigo) e un cittadino marocchino di 37 anni residente a Villa Bartolomea (Verona), sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di furto aggravato in concorso.
Leggi anche: Mirandola, La Zerla sbarca nel Mantovano
- Punto da un calabrone, morte cerebrale per un 60enne bolognese
- Pene più severe contro chi abbandona rifiuti e insudicia l’ambiente
- Personale Ata, sindacato scuola Flc Cgil Modena: "Solo un posto su tre destinato al ruolo"
- Chiusura tangenziale Rabin di Modena, l'associazione Ruote Libere: "Una follia, chiediamo una soluzione meno impattante"
- Rubano scarpe da ginnastica per 1.500 euro, denunciati dai carabinieri
- È morto Pippo Baudo, il presentatore aveva 89 anni
- Modena, tutto esaurito al mercato Albinelli per il Cotechino day
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta