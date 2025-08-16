Rubano scarpe da ginnastica per 1.500 euro, denunciati dai carabinieri

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BAGNOLO SAN VITO (MN) - Furto di abbigliamento all’outlet “Mantova Village”, dove i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti su segnalazione del personale di vigilanza.

Nei giorni scorsi, due uomini erano stati fermati perché sospettati di aver trafugato capi di marca senza pagarli.

Dagli accertamenti, è emerso che i due uomini, si sarebbero impossessati di diversi articoli di abbigliamento trafugati dai punti vendita “Nike” e “Adidas”, nascondendoli nel baule della loro auto, parcheggiata nel piazzale dell'outlet.

La merce, che ha un valore complessivo di 1500 euro, è stata recuperata e restituita ai negozi.

I due sospettati, un cittadino moldavo di 22 anni residente a Badia Polesine (Rovigo) e un cittadino marocchino di 37 anni residente a Villa Bartolomea (Verona), sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di furto aggravato in concorso.

