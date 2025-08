Stato di agitazione dipendenti Comune di Medolla, lavoratori verso lo sciopero a settembre

MEDOLLA - Nota stampa del sindacato Fp Cgil Modena:

"Conferma del blocco degli straordinari da settembre e un’iniziativa di sciopero da mettere in campo nello stesso mese. Questa la decisione dell’assemblea dei lavoratori del Comune di Medolla, svoltasi giovedì 31 luglio, a fronte dell’indisponibilità dell’Amministrazione comunale a riconoscere il pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024, frutto di precisi accordi sindacali sottoscritti. I lavoratori del Comune sono decisi ad andare avanti con la mobilitazione, mettendo in atto il blocco degli straordinari ed una giornata di sciopero nel mese di settembre. In assemblea stamattina hanno infatti deplorato il comportamento dell’Amministrazione che lo scorso 28 luglio ha fatto fallire il tentativo di conciliazione in Prefettura, non rendendosi disponibile all’immediato pagamento in agosto delle spettanze dovute, ma rinviando in modo pretestuoso prima a settembre, poi ad ottobre e a data da destinarsi, senza indicazione precisa".