A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni – FOTO E VIDEO
MEDOLLA - Dici "La Pimpa" e pensi all'infanzia, ai tuoi ricordi di bambino, ai nuovi ricordi ora che sei mamma, o nonna: perchè è da cinquant'anni che La Pimpa ci tiene compagnia e quindi significa gioia, sogno, avventure, pace. Sempre uguale a se stessa, sempre pronta a fare amicizia e vivere appieno con la natura, per poi tornare a casa ogni sera.
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni. La cerimonia è stata una vera e propria festa con tanto di torta realizzata dai ragazzi e dalle ragazze de La Frolleria, tanti bambini carichi e pronti a giocare e le autorità.
Per divertirsi e giocare ci saranno anche altre occasioni, per i prossimi sabati, con i laboratori organizzati al Centro Arcobaleno, allestito in occasione di questa mostra da una serie di pannelli interattivi ricchi di curiosità. La mostra è aperta fino al 28 settembre ed è prodotta da Franco Cosimo Panini Editore e dal Comune di Medolla, a cura dell'Editore in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale, Anna Ferri, Kika Tullio-Altan e Quipos.
Nel nostro video servizio, le interviste a Teresa Panini, della casa editrice Panini e a Graziella Zacchini, assessora del Comune di Medolla.
ALCUNI MOMENTI DELLA GIORNATA DI INAUGURAZIONE
"Buon compleanno Pimpa!"
Dal 6 al 28 settembre 2025
Luogo: Sala Arcobaleno,
via Amendola 6, Medolla
Orari: sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00, durante la settimana su prenotazione per gruppi e scolaresche.
Per info e prenotazioni:
0535 53811 o [email protected]
Ingresso gratuito
