Calcio, Serie B: doppietta di Gliozzi e gol di Pedro Mendes, il Modena supera il Bari 3-0

MODENA - Un Modena travolgente ruggisce davanti agli oltre 10mila del Braglia. I canarini portano a casa i tre punti grazie alla vittoria 3-0 contro il Bari con una prestazione quasi impeccabile e grazie alle reti di Gliozzi (doppietta su calcio di rigore) e Pedro Mendes.

Bari ad un passo dal gol al 2’, Nieling scivola a centrocampo e i biancorossi ripartono in contropiede, Sibilli arriva al tiro in area e non trova lo specchio con un diagonale ravvicinato. Risposta dei canarini al 5’, Di Mariano pennella un cross chirurgico per Santoro, che incorna alto per un soffio. Gran botta di Nieling al 9’ dai 30 metri e palla alta per poco, subito dopo Di Mariano piazza il destro a lato dal limite. La partita si sblocca al 32’: Gliozzi trattenuto in area da Dorval sul cross di Zanimacchia, l’arbitro assegna il penalty che lo stesso numero 9 realizza spiazzando Cerofolini.

Chance importante in avvio di ripresa per il 2-0: strappo di Santoro che pesca Di Mariano in profondità, Gliozzi riceve in area e costringe Cerofolini al miracolo. Il raddoppio arriva al 54': dopo un lungo check del Var, l’arbitro viene richiamato al monitor e punisce un tocco di braccio di Vicari sul tiro di Zanimacchia, Gliozzi è glaciale e batte ancora Cerofolini dagli undici metri. Gliozzi vicino alla tripletta con una trivela ravvicinata al 71'. Defrel pericoloso in contropiede all'85', da fuori calcia alto dopo una lunga percussione. Il tris è servito all'89′ dalle due punte subentrate: corner morbido di Defrel, Pedro Mendes incorna e batte Cerofolini.

TABELLINO

MODENA-BARI 3-0

Marcatori: 32’ pt e 8’ st Gliozzi (M), 44’ st Mendes (M).

MODENA: Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia (21’ st Beyuku), Santoro (43’ st Magnino), Gerli, Pyyhtia (21’ st Sersanti), Zampano; Gliozzi (33’ st Mendes), Di Mariano (33’ st Defrel). A disposizione: Bagheria, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Caso. Allenatore: Sottil.

BARI: Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (36’ st Bellomo); Verreth, Braunoder (27' st Maggiore), Pagano (11’ st Castrovilli); Partipilo (11’ st Rao), Moncini, Sibilli (27' st Antonucci). A disposizione: Pissardo, Burgio, Darboe, Meroni, Kassama, Pereiro, Pucino. Allenatore: Caserta.

Ammoniti: 32’ pt Dorval (B), 14’ st Braunoder (B), 29’ st Sersanti (M).

Spettatori: 10743 di cui 1747 ospiti.

