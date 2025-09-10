Caso aMo, Platis (FI): “Mezzetti arriva fuori tempo massimo”

MODENA - Attraverso una nota stampa, il vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis, interviene sul caso aMo:

“Le risposte del sindaco Mezzetti sono giuste, ma arrivano fuori tempo massimo. Fa piacere che finalmente abbia convenuto sul fatto che i responsabili, con vari profili, siano molti di più rispetto a quanto fatto credere fino ad oggi. Le questioni sollevate dal primo cittadino, però, sarebbero state di stretta attualità a giugno, quando il quadro era ancora incerto. Ieri sera in consiglio non ha fatto altro che ripetere cose che già sapevamo. Il tempo impiegato dall’allora segretario del PD, Stefano Reggianini, per denunciare l’ammanco è stato lunghissimo, mentre andava evidenziato subito, come richiede la normativa e come imporrebbe il buonsenso – continua Platis. - I vertici di AMO hanno atteso ben 71 giorni prima di recarsi in Procura. È comodo stigmatizzare a settembre il ritardo della denuncia, quando da socio di riferimento avrebbe potuto sbattere i pugni sul tavolo molto prima. Come mai Reggianini ha impiegato tutte quelle settimane? Il quadro che emerge, caro Sindaco, è estremamente poco trasparente, soprattutto dopo che il direttore generale di AMO, Berselli, è stato licenziato in tronco il 22 luglio. Se le contestazioni erano così gravi da defenestrarlo, perché all’Amministratore unico Reggianini non sono stati mossi rilievi formali?”