Cavezzo, sabato 13 settembre 7° Trofeo del Volontariato “Stefano Azzolini”

CAVEZZO - Sabato 13 settembre, Cavezzo ospiterà la settima edizione del Trofeo del Volontariato “Stefano Azzolini”, un appuntamento che unisce sport, amicizia e memoria. La giornata, patrocinata dal Comune, vedrà protagonisti i giovani calciatori della categoria Pulcini 2015, che si sfideranno sul campo in un torneo che nel tempo è cresciuto fino a diventare un riferimento importante per il territorio. Il programma prenderà il via alle ore 9 con i saluti iniziali, seguiti dall’avvio delle partite. Dopo la pausa pranzo con stand gastronomico, il torneo riprenderà nel pomeriggio per concludersi alle 18 con le premiazioni. Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione vuole ricordare la figura di Stefano Azzolini, punto di riferimento per la comunità e per il mondo del volontariato, mantenendo vivo il legame tra sport e impegno civico.

“Il Trofeo del Volontariato è un’occasione per unire lo sport dei più piccoli con i valori che contraddistinguono la nostra comunità – sottolinea l’assessora allo sport Alessia Trevisi –. Cavezzo dimostra ancora una volta come attraverso lo sport sia possibile trasmettere messaggi di solidarietà e amicizia. Ringraziamo le società partecipanti e i volontari che rendono possibile questo evento, che porta il nome di una persona speciale per il nostro paese e mantiene vivo il suo ricordo”.

Il sindaco Stefano Venturini aggiunge: “Siamo orgogliosi che il nostro Comune ospiti una manifestazione che non è solo sportiva, ma anche profondamente educativa e comunitaria. Il ricordo di Stefano Azzolini, unito al lavoro delle associazioni e delle società sportive, rappresenta un patrimonio prezioso che merita di essere sostenuto e valorizzato”.

Il Trofeo, che vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse realtà calcistiche tra cui Carpi, Modena, Sassuolo, Cesena, Reggiana, Mantova, Bologna e la Polisportiva Cavezzo, è reso possibile grazie alla collaborazione di associazioni, volontari e sponsor locali, confermandosi come un momento di grande aggregazione per famiglie, sportivi e cittadini.

