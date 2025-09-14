Si scontra contro un’auto all’incrocio, gravissimo motociclista di 17 anni a Concordia
Grave incidente stradale si è verificato ieri sera, sabato 13 settembre, intorno alle 23 a Concordia sulla Secchia, all’incrocio tra via per Mirandola e via Vivaldi. Coinvolti nello scontro un’automobile e una moto: ad avere la peggio è stato il giovane centauro, un ragazzo di 17 anni, sbalzato a terra per alcuni metri a seguito dell’impatto. La conducente dell’auto è rimasta illesa.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: l’ambulanza e l’automedica del 118 hanno prestato le prime cure al ferito, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area. Presente anche la polizia locale dell’Unione Area Nord, incaricata di effettuare i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto proprio mentre iniziava a piovere.
Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Baggiovara, con codice di massima urgenza.
