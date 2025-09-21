Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola – L’INAUGURAZIONE

Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola: erano davvero in tanti i mirandolesi arrivati a curiosare, sabato pomeriggio, al disvelamento del restaurato chiosco Liberty in piazza, restituito alla comunità dopo un importante restauro conservativo voluto dall’imprenditore mirandolese

Il chiosco, realizzato nel 1906 a Modena dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.

Con la nuova denominazione Chiosco 1906, l’edificio diventa luogo di socialità e piccola ristorazione, unendo memoria storica e nuove funzioni, e contribuendo alla rinascita del centro storico e di piazza Mazzini, cuore della città.

Il disvelamento: