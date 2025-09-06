Modena, spaccata alla concessionaria Primauto, i ladri fuggono a mani vuote

MODENA - Spaccata la mattina di venerdì 5 settembre ai danni della storica sede di Primauto 2.0 di via Pisano a Modena a Modena.

Come riporta La Gazzetta di Modena, che ha intervistato il titolare della concessionaria Mirco Bertoli, "il colpo è stato messo a segno poco prima delle 8. Hanno distrutto la vetrata della porta e sono entrati. Quando sono arrivato, sul pavimento c'erano schegge e frammenti della porta andata distrutta. La sede era vuota, perché ci siamo trasferiti alcuni giorni fa e abbiamo già portato via tutto, automobili e oggetti di valore".

I ladri sono fuggiti a mani vuote, ma i danni sarebbero di almeno un migliaio di euro.