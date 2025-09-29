Pulitanò (FdI): “Grave l’onorificenza del Comune di Modena a Francesca Albanese. Istituzioni utilizzate come megafono di fazioni politiche”
“Riteniamo profondamente sbagliata e inopportuna la decisione del Comune di Modena di conferire un’onorificenza a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Invece che svolgere il suo ruolo con equilibrio e imparzialità, Albanese di è contraddistinta per un atteggiamento da militante politica di sinistra rilasciando dichiarazioni che nulla hanno a che fare con l’imparzialità e il rigore istituzionale che il suo incarico richiederebbe”.
Lo dichiara Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e presidente regionale del partito, commentando il riconoscimento attribuito dal Comune di Modena.
“Albanese – prosegue Pulitanò – innumerevoli volte si è scagliata contro il governo guidato da Giorgia Meloni, democraticamente eletto dalla maggioranza degli italiani e che è il prima fila per aiutare la popolazione civile di Gaza, assumendo posizioni ideologiche e pregiudiziali che nulla hanno a che fare con la funzione che le è stata affidata dall’ONU. Per questo motivo, la scelta dell’amministrazione comunale di premiarla appare come un gesto squisitamente politico e divisivo, non come un riconoscimento neutrale e rappresentativo dell’intera comunità modenese.”
“Le istituzioni locali – conclude Pulitanò – dovrebbero rappresentare tutti i cittadini, non essere megafono di una parte politica o di un pensiero ideologico. Per questa ragione, Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere spiegazioni su questa decisione e per ribadire l’importanza di un approccio istituzionale e super partes da parte delle amministrazioni pubbliche.”
