Record di donatori di sangue a Camposanto: sono arrivate le nuove poltrone per farli stare più comodi

CAMPOSANTO - In un paese dove la generosità supera ogni aspettativa, un nuovo record si è affermato: con un donatore di sangue ogni dieci abitanti, la comunità dimostra un impegno straordinario nel sostenere la vita e la salute. Per celebrare questo spirito di solidarietà, a Camposanto sono state inaugurate tre nuove poltrone dedicate alle donazioni di sangue, simbolo tangibile della volontà collettiva di fare la differenza. Un passo avanti nella promozione di una cultura della donazione sempre più forte e diffusa. A Camposanto questa mattina è stata illustrata la novità per la sede locale dell'Avis, che si dota di questi moderni strumenti, essenziali per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo durante le giornate di donazione.

Si tratta di un atto concreto di solidarietà e cura per la salute pubblica nata dalla generosità dell’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme, e anche la Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Camposanto ha deciso di destinare parte dei proventi dello stand gastronomico della festa del paese all’acquisto delle poltrone, riconoscendo e sostenendo l’importanza fondamentale della donazione di sangue per la salute e il benessere collettivo.

Nel nostro video servizio, le interviste alla presidente di Avis Camposanto, Angiolina Parigi, che guida la sezione da 300 donatori nel paese di 3000 abitanti. e di Avis provinciale Modena, Milena Storione.