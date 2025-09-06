San Felice, al via le iniziative organizzate dall’associazione Parkinson Modena sul benessere psicofisico

SAN FELICE - Hanno preso il via a San Felice sul Panaro le iniziative organizzate dall’associazione Parkinson Modena odv.

Presente sul territorio comunale dall’ottobre 2023, l’associazione si prefigge di promuovere una cultura del benessere psico-fisico e dell’integrazione sociale per migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari.

A San Felice sono due gli appuntamenti settimanali che si svolgono presso l’Istituto comprensivo di via Gregorio Agnini: il lunedì dalle 16.45 alle 17.45 la ginnastica e il giovedì dalle 15.45 alle 16.45 la logopedia e dalle 16. 45 alle 17.45 la ginnastica.

Uno studio pubblicato nel 2023 dalla rivista Journal of Parkinson’s, ha dimostrato che alcune decine di minuti di passeggiata al giorno favoriscono la perdita di peso, contrastano l’ansia e la depressione, migliorano le funzioni cognitive e i sintomi motori e non motori della malattia di Parkinson come il tremore, i disturbi dell’andatura e l’instabilità posturale, rafforzando la memoria.