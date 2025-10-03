Cavezzo capitale delle due ruote: oltre 400 giovani biker per una domenica di sport e passione

Cavezzo si prepara a trasformarsi nella capitale del ciclismo giovanile: domenica 5 ottobre, più di 400 ragazzi dai 5 ai 12 anni provenienti da tutta l’Emilia-Romagna si sfideranno sui percorsi del Bike Park Spaccagambe, nell’area antistante il palazzetto dello sport. Una giornata interamente dedicata ai piccoli campioni delle ruote grasse, che porterà in paese entusiasmo, competizione e lo spirito di una grande festa popolare.

Il palcoscenico sarà quello del 2° Trofeo Stop & Go, del 3° Spaccagambe Baby, della 6ª Prova Deltos Baby Scout e del Meeting regionale MTB “Alberto Braghetta”, un concentrato di sport e divertimento che accenderà il cuore di Cavezzo subito dopo il passaggio del Giro dell’Emilia, previsto per il sabato mattina.

Domenica mattina, la Ciclistica Novese in collaborazione con la Polisportiva Sanmarinese e le 2 società Ciclistiche di Cavezzo : il Pedale Cavezzo e la Vai Ferro Bike organizzerà una gara di MTB riservata ai giovani ciclisti dai 5 ai 12 anni Fci.

La manifestazione come già avvenuto nel 2022 avrà carattere regionale essendo Meeting regionale di MTB Alberto Braghetta, per questo evento saranno attesi nell'area tutti i giovani biker della regione circa 400 ragazzi che si sfideranno sul circuito permanente del Bike park Spaccagambe.

La manifestazione è stata resa possibile grazie al Patrocinio del Comune di Cavezzo e grazie al contributo di alcuni sport, il main sponsor della manifestazione : Forno e Bar Stop & Go della Famiglia Muracchini, un punto di riferimento per i giovani e da altri sponsor quali : Bocchi Amministrazioni Condominiali di Mirandola, Conad Cavezzo, Acetum e Fama Giardinaggio.

Lo Spaccagambe per il terzo anno raddoppia: Spaccagambe Baby domenica 5 ottobre per bambini e Spaccagambe Day domenica 9 novembre prova del trofeo Modenese per amatori MTB e Ciclocross.

Lamanifestazione si svolgerà nel Bike Park Spaccagambe dove sono stati allestiti 2 percorsi, il primo più semplice per i ragazzi piccoli e il secondo più impegnativo vicino al grande terrapieno. Il circuito è stato ridisegnato e adattato alla gara giovanile per rispettare quanto richiesto dal regolamento tecnico.

Domenica alla prova di Cavezzo sono attesi 400 ragazzi provenienti da varie società Emilia Romagna oltre 30 società.

Il programma è il seguente :

Ritrovo: Via Rosati (palazzetto dello sport) a Cavezzo H:08:30 per verifica licenze e iscrizioni (fattore K)

Gara a tempo come da regolamento FCI

Descrizione: percorso completamente sterrato con tratti erbosi, circuito settore A (MPG-G1-G2-G3) lunghezza 0,700 km circuito settore B ( G3-G4-G5-G6) lunghezza 1 km

Partenza: Cavezzo H:10:00

Arrivo: cavezzo H: 14:00

La Ciclistica Novese è legata a Cavezzo da alcuni anni organizzando due manifestazioni Ciclistiche per bambini a Maggio su strada il Trofeo Vai Ferro Bike e in Autunno lo Spaccagambe Baby. Negli ultimi anni la Ciclistica oltre alla settore strada si è affacciata al settore fuoristrada, svolgendo attività su strada a Rovereto sulla Secchia nell'area sicura a lei destinata del parco Multiverso, e di fuoristrada nel circuito di Cavezzo, nel periodo estivo l’attività è svolta il martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, dal 2024 l’attivita’ è svolta in collaborazione con la Polisportiva Sanmarinese. Per i ragazzi che volessero unirsi alla Ciclistica e provare un nuovo sport vengono messe a disposizione dei ragazzi oltre alla bicicletta da corsa tutto il materiale tecnico per praticare l'attività sportiva su strada.