Il telescopio di Cavezzo compie 50 anni: sabato 25 ottobre apertura straordinaria con visite guidate

CAVEZZO - Il Comune di Cavezzo, insieme all’Associazione Astronomica “Geminiano Montanari”, celebra un anniversario speciale: i cinquant’anni del telescopio installato presso l’osservatorio cittadino. Per l’occasione, sabato 25 ottobre 2025 l’osservatorio in Via per Concordia, 200 sarà aperto straordinariamente al pubblico dalle ore 9 del mattino fino alle 19, con visite guidate e la presenza di esperti che accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia di questo strumento e, condizioni meteo permettendo, offriranno anche l’opportunità di osservare le stelle.

Il telescopio, installato nel 1975, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’attività di ricerca e di divulgazione astronomica, contribuendo a far conoscere Cavezzo a livello nazionale grazie alle numerose osservazioni e scoperte realizzate in questi anni.

Andrea Bombarda, capogruppo in Consiglio Comunale, ha voluto fortemente queste celebrazioni sottolineando l’importanza del momento: «I cinquant’anni del nostro telescopio non sono soltanto un anniversario da ricordare, ma anche un’occasione per rilanciare il ruolo dell’osservatorio come patrimonio della comunità. Abbiamo bisogno che le istituzioni, le attività produttive e tutti coloro che credono nella cultura e nella scienza si attivino per contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo luogo unico. Il nostro impegno è stato costante per decenni, ma ora vogliamo costruire insieme il futuro, garantendo nuove opportunità didattiche e divulgative per i ragazzi, le scuole e l’intera cittadinanza».

Un ringraziamento particolare va a Mauro Facchini e a tutti i volontari dell’Associazione Astronomica “Geminiano Montanari”, che da anni si prendono cura dell’osservatorio e che si occuperanno anche dell’organizzazione delle visite e dell’accoglienza in questa giornata speciale.

L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare a un appuntamento che sarà non solo un’occasione per conoscere da vicino uno strumento che ha fatto la storia della divulgazione astronomica a Cavezzo, ma anche un momento di memoria collettiva e di visione per il domani.