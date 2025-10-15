Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
15 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Cavezzo > Il telescopio di Cavezzo compie 50 anni: sabato 25 ottobre apertura straordinaria con visite guidate

Il telescopio di Cavezzo compie 50 anni: sabato 25 ottobre apertura straordinaria con visite guidate

|15 Ottobre 2025 | In Primo Piano, | Cavezzo

CAVEZZO - Il Comune di Cavezzo, insieme all’Associazione Astronomica “Geminiano Montanari”, celebra un anniversario speciale: i cinquant’anni del telescopio installato presso l’osservatorio cittadino. Per l’occasione, sabato 25 ottobre 2025 l’osservatorio in Via per Concordia, 200 sarà aperto straordinariamente al pubblico dalle ore 9 del mattino fino alle 19, con visite guidate e la presenza di esperti che accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia di questo strumento e, condizioni meteo permettendo, offriranno anche l’opportunità di osservare le stelle.

 
Il telescopio, installato nel 1975, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’attività di ricerca e di divulgazione astronomica, contribuendo a far conoscere Cavezzo a livello nazionale grazie alle numerose osservazioni e scoperte realizzate in questi anni.
 
Andrea Bombarda, capogruppo in Consiglio Comunale, ha voluto fortemente queste celebrazioni sottolineando l’importanza del momento: «I cinquant’anni del nostro telescopio non sono soltanto un anniversario da ricordare, ma anche un’occasione per rilanciare il ruolo dell’osservatorio come patrimonio della comunità. Abbiamo bisogno che le istituzioni, le attività produttive e tutti coloro che credono nella cultura e nella scienza si attivino per contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo luogo unico. Il nostro impegno è stato costante per decenni, ma ora vogliamo costruire insieme il futuro, garantendo nuove opportunità didattiche e divulgative per i ragazzi, le scuole e l’intera cittadinanza».
 
 
Un ringraziamento particolare va a Mauro Facchini e a tutti i volontari dell’Associazione Astronomica “Geminiano Montanari”, che da anni si prendono cura dell’osservatorio e che si occuperanno anche dell’organizzazione delle visite e dell’accoglienza in questa giornata speciale.
 
L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare a un appuntamento che sarà non solo un’occasione per conoscere da vicino uno strumento che ha fatto la storia della divulgazione astronomica a Cavezzo, ma anche un momento di memoria collettiva e di visione per il domani.
 
 
 
 
 
Ultim’ora

Notizie del giorno

Morto a 38 anni per un malore, a San Felice i funerali di Mihail Grisca
L'addio
Morto a 38 anni per un malore, a San Felice i funerali di Mihail Grisca
E' scomparso lo scorso venerdì, mentre si trovava nel cesenate con il suo camion per una consegna. Oggi, mercoledì 15 ottobre, l'ultimo saluto
Il telescopio di Cavezzo compie 50 anni: sabato 25 ottobre apertura straordinaria con visite guidate
L'iniziativa
Il telescopio di Cavezzo compie 50 anni: sabato 25 ottobre apertura straordinaria con visite guidate
Installato nel 1975, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’attività di ricerca e di divulgazione astronomica.
Domenica 19 ottobre a Sassuolo la proiezione del docu-film "Parti uguali fra disuguali. L'eredità del pensiero di Ermanno Gorrieri"
Vestiti, usciamo
Domenica 19 ottobre a Sassuolo la proiezione del docu-film "Parti uguali fra disuguali. L'eredità del pensiero di Ermanno Gorrieri"
Alle ore 18 presso l'Auditorium Pierangelo Bertoli.
Da oggi si possono accendere i termosifoni
Da sapere
Da oggi si possono accendere i termosifoni
La legge stabilisce anche la durata massima giornaliera. Da noi, inseriti nella fascia più fredda d'Italia, possiamo tenere accesi i termo fino a 14 ore al giorno
Addetti dei servizi di igiene ambientale, sciopero nazionale venerdì 17 ottobre
Aziende e territorio
Addetti dei servizi di igiene ambientale, sciopero nazionale venerdì 17 ottobre
Presidi in programma presso la sede Hera di Modena e a Carpi presso la sede di Aimag
Intrusione e furto negli uffici della società Junior Finale all'interno dello stadio
Cronaca
Intrusione e furto negli uffici della società Junior Finale all'interno dello stadio
"Stavolta è stata una dura botta perché i danni sono tanti, difficili da tamponare solo con la forza di volontà dei volontari" commenta la società
Indagine sulla qualità della vita a Carpi promossa dal Comune
Da sapere
Indagine sulla qualità della vita a Carpi promossa dal Comune
Al via da venerdì 17 ottobre; gli oltre 700 iscritti al panel potranno compilare il questionario online
Il Coordinamento cispadano: "Codice appalti, necessario cambiare le norme italiane"
L'osservazione
Il Coordinamento cispadano: "Codice appalti, necessario cambiare le norme italiane"
"Una delle conseguenze è il blocco delle opere collegate direttamente o indirettamente alla concessione A22, tra cui la Cispadana" si legge nella nota
"Notizie di guerra, parole di pace", se ne parla a Nonantola venerdì 17 ottobre
L'iniziativa
"Notizie di guerra, parole di pace", se ne parla a Nonantola venerdì 17 ottobre
Appuntamento alle ore 20.30, presso la Sala Verde del Palazzo abbaziale
Emilia-Romagna, la Regione aggiorna le linee guida per lo screening uditivo neonatale
Salute
Emilia-Romagna, la Regione aggiorna le linee guida per lo screening uditivo neonatale
Ogni anno in Emilia- Romagna nascono 121 bambini con affetti da sordità
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Milano, uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio
Milano, uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio
Falsi bonus facciata, sequestri per 3,5 milioni a noto imprenditore
Falsi bonus facciata, sequestri per 3,5 milioni a noto imprenditore
Comolake, Curioni (Ibm): "Quantum e intelligenza artificiale cambieranno la scienza e il business"
Comolake, Curioni (Ibm): "Quantum e intelligenza artificiale cambieranno la scienza e il business"
Meloni accelera su 'fase 2' per la ricostruzione a Gaza: oggi la riunione del governo
Meloni accelera su 'fase 2' per la ricostruzione a Gaza: oggi la riunione del governo
Professioni, Venturini (iGuzzini): "Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri"
Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati: perquisizioni in 8 regioni
Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati: perquisizioni in 8 regioni
Professioni, Belli (Kimia): "Da oltre 45 anni al fianco degli ingegneri"
Professioni: Perrini (Cni): "Riforma momento decisivo per ingegneri"
Professioni: Perrini (Cni): "Riforma momento decisivo per ingegneri"
Festa del cinema di Roma, al via oggi la 20esima edizione: film, musica e ospiti
Festa del cinema di Roma, al via oggi la 20esima edizione: film, musica e ospiti
Gaza, Israele annulla sanzioni e riapre valico di Rafah: tornano gli aiuti
Gaza, Israele annulla sanzioni e riapre valico di Rafah: tornano gli aiuti
Sinner-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv
Sinner-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv
This is me torna stasera 15 ottobre su Canale 5: ospiti della prima puntata
This is me torna stasera 15 ottobre su Canale 5: ospiti della prima puntata
Nato, al quartier generale il vertice dei ministri della Difesa: spesa e Ucraina al centro
Nato, al quartier generale il vertice dei ministri della Difesa: spesa e Ucraina al centro
Gaza, consegnati i corpi di altri 4 ostaggi. Israele blocca gli aiuti, Trump avverte Hamas
Gaza, consegnati i corpi di altri 4 ostaggi. Israele blocca gli aiuti, Trump avverte Hamas
Non solo dolcezza: nel miele di acacia i microRna che 'parlano' al sistema immunitario
Non solo dolcezza: nel miele di acacia i microRna che 'parlano' al sistema immunitario
Piogge e temporali sull'Italia, scatta l'allerta in gialla in cinque regioni
Piogge e temporali sull'Italia, scatta l'allerta in gialla in cinque regioni
Board of Peace, Trump frena su Blair: incerto il suo futuro nel piano per Gaza
Board of Peace, Trump frena su Blair: incerto il suo futuro nel piano per Gaza
"Zelensky vuole i Tomahawk? Noi ne abbiamo tanti", Trump accende le speranze di Kiev
"Zelensky vuole i Tomahawk? Noi ne abbiamo tanti", Trump accende le speranze di Kiev
India, il clamoroso gol del portiere come in... 'Holly e Benji'
India, il clamoroso gol del portiere come in... 'Holly e Benji'
Atp Stoccolma, Berrettini vince il derby con Zeppieri al primo turno
Atp Stoccolma, Berrettini vince il derby con Zeppieri al primo turno

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Apple mostra in anteprima il nuovo MacBook Pro M5
    Apple mostra in anteprima il nuovo MacBook Pro M5
    Hero MotoCorp debutta in Italia
    Hero MotoCorp debutta in Italia
    Automotive, quale futuro: a Milano il decennale di #FORUMAutoMotive tra industria e politica europea
    Automotive, quale futuro: a Milano il decennale di #FORUMAutoMotive tra industria e politica europea
    Solo l’Inter in testa: i caschi nerazzurri di Tucano Urbano
    Solo l’Inter in testa: i caschi nerazzurri di Tucano Urbano
    Nuova Honda CB1000F 2026: l’icona naked rinasce in chiave moderna
    Nuova Honda CB1000F 2026: l’icona naked rinasce in chiave moderna
    BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW
    BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW
    Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per la city car elettrica
    Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per la city car elettrica
    Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi
    Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi
    Centro Stile Lamborghini: laboratorio di identità e visione
    Centro Stile Lamborghini: laboratorio di identità e visione
    Husqvarna Enduro Pro 2026: TE 300 Pro e FE 350 Pro, le nuove regine dell’off-road
    Husqvarna Enduro Pro 2026: TE 300 Pro e FE 350 Pro, le nuove regine dell’off-road
    AI & VR Festival Multiverse World: Torino al centro del dialogo nazionale su Intelligenza Artificiale e innovazione
    AI & VR Festival Multiverse World: Torino al centro del dialogo nazionale su Intelligenza Artificiale e innovazione
    Food, Persia (Ripet): "Sinergia tra retail e mondo del riciclo"
    Food, Persia (Ripet): "Sinergia tra retail e mondo del riciclo"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi