Neonati sepolti nel Parmense: i genitori di Chiara Petrolini, mai accorti della gravidanza

PARMA - I genitori della 22enne Chiara Petrolini accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli e di soppressione dei cadaveri, non sapevano della prima gravidanza della figlia.

A riportare la notizia è La Gazzetta di Parma, che pubblica anche i verbali dei loro interrogatori.

Alla domanda se sapessero della prima gravidanza della figlia, il padre ha risposto "purtroppo no", motivando il purtroppo, "perché altrimenti non saremmo qua".

Anche la madre non si sarebbe accorta della gravidanza della giovane.

"Io non mi sono accorta di niente. Il mese di luglio, la vedevamo anche poco, usciva la mattina intorno alle 7-7.30 e rientrava verso le 18, ma poi usciva con le amiche. Ha sempre mangiato regolarmente" - ha detto la madre durante l'interrogatorio.

Il padre ha ricordato come la figlia portasse i vestiti della stessa taglia.

La coppia ha inoltre dichiarato che alla notizia del ritrovamento del cadavere di un neonato nel giardino di casa mentre si trovavano a New York, sono rimasti stupiti, scioccati e che la figlia non gli aveva detto nulla, anche se, col senno di poi, ricordano che Chiara in quel periodo si era un po' estraniata".

Al padre che le chiedeva se il piccolo fosse vivo o morto, Chiara Petrolini rispose che "era fermo" aggiungendo "che avrebbe voluto tenerlo".

