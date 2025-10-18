Neonati sepolti nel Parmense: i genitori di Chiara Petrolini, mai accorti della gravidanza
PARMA - I genitori della 22enne Chiara Petrolini accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli e di soppressione dei cadaveri, non sapevano della prima gravidanza della figlia.
A riportare la notizia è La Gazzetta di Parma, che pubblica anche i verbali dei loro interrogatori.
Alla domanda se sapessero della prima gravidanza della figlia, il padre ha risposto "purtroppo no", motivando il purtroppo, "perché altrimenti non saremmo qua".
Anche la madre non si sarebbe accorta della gravidanza della giovane.
"Io non mi sono accorta di niente. Il mese di luglio, la vedevamo anche poco, usciva la mattina intorno alle 7-7.30 e rientrava verso le 18, ma poi usciva con le amiche. Ha sempre mangiato regolarmente" - ha detto la madre durante l'interrogatorio.
Il padre ha ricordato come la figlia portasse i vestiti della stessa taglia.
La coppia ha inoltre dichiarato che alla notizia del ritrovamento del cadavere di un neonato nel giardino di casa mentre si trovavano a New York, sono rimasti stupiti, scioccati e che la figlia non gli aveva detto nulla, anche se, col senno di poi, ricordano che Chiara in quel periodo si era un po' estraniata".
Al padre che le chiedeva se il piccolo fosse vivo o morto, Chiara Petrolini rispose che "era fermo" aggiungendo "che avrebbe voluto tenerlo".
Leggi anche: Neonati sepolti nel Parmense, Chiara Petrolini ai domiciliari darà l’esame di Criminologia all’università di Modena
- Neonati sepolti nel Parmense: i genitori di Chiara Petrolini, mai accorti della gravidanza
- Settimana Viva, in piazza Matteotti la chiusura con centinaia di cittadini impegnati nella ‘catena della sopravvivenza’
- Educazione sessuo-affettiva a scuola, anche gli assessori dell'Unione del Sorbara contro il disegno di legge del Ministro dell'Istruzione
- Forum nazionale della Polizia Locale, riconoscimento per il comando di Mirandola
- Ricostruzione post-alluvione, potrà richiedere i contributi anche chi ha subito danni nell’autunno 2024
- Bondeno, la famosa trasmissione “Campanile Sera” rivive in uno spettacolo teatrale
- Rissa al Corni, Flc Cgil Modena e Rete degli Studenti Medi di Modena: "La scuola non può essere lasciata sola"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE